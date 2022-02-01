Сильная магнитная буря обрушится на Землю в День всех влюбленных



Многих беспокоит плохое самочувствие, сопровождающееся мигренями, обострением хронических заболеваний, тревожностью. Страдающие от панических атак чувствуют себя в эти дни и совсем тяжело.

Но если быть предупрежденным, то можно немного минимизировать негативное влияние магнитосферы. Так когда быть настороже? Рассказываем.

Магнитные бури накроют 13-14 февраля



Пик нарушения магнитосферы в результате обмена энергией между солнечным ветром и космической средой придется на День святого Валентина. Так что влюбленные кроме флюидов романтики могут ощущать еще и мигрень. Данная буря классифицируется красной меткой, как очень мощная.

Проблема и в том, что она продлится два дня, тогда как иногда даже несколькочасовое явление может сильно истощить.

Любая симптоматика, такая как сильный страх, тревожность, апатия, плаксивость или бессонница в эти дни не должны вас настораживать. Это «искусственные” эмоции, которые исчезнут, как только магнитная буря пройдет.

Медики призывают больше заботиться о себе в этот период



Тем у кого повышено или слишком понижено артериальное давление, тем кто часто страдает от головных болей, и просто всем метеозависимым, а также пожилым людям, в период магнитной бури надо поберечься. Пейте очень много жидкости, больше отдыхайте, ни в коем случае не планируйте слишком ранних подъемов, разве что для вас это привычное явление.

Не стоит поддаваться стрессовым ситуациям, поэтому не планируйте на эти дни ничего нового для себя. И не пытайтесь решать важные вопросы, успешное решение которых под угрозой. Любые отрицательные эмоции могут сильно ухудшить ваше самочувствие. Красота и здоровье - Сегодня, 14:00 73 Магнитные бури явление довольно распространенное и сильно неприятное. Для людей, чувствительных к подобному, эти дни становятся настоящим испытанием.Многих беспокоит плохое самочувствие, сопровождающееся мигренями, обострением хронических заболеваний, тревожностью. Страдающие от панических атак чувствуют себя в эти дни и совсем тяжело.Но если быть предупрежденным, то можно немного минимизировать негативное влияние магнитосферы. Так когда быть настороже? Рассказываем.Магнитные бури накроют 13-14 февраляПик нарушения магнитосферы в результате обмена энергией между солнечным ветром и космической средой придется на День святого Валентина. Так что влюбленные кроме флюидов романтики могут ощущать еще и мигрень. Данная буря классифицируется красной меткой, как очень мощная.Проблема и в том, что она продлится два дня, тогда как иногда даже несколькочасовое явление может сильно истощить.Любая симптоматика, такая как сильный страх, тревожность, апатия, плаксивость или бессонница в эти дни не должны вас настораживать. Это «искусственные” эмоции, которые исчезнут, как только магнитная буря пройдет.Медики призывают больше заботиться о себе в этот периодТем у кого повышено или слишком понижено артериальное давление, тем кто часто страдает от головных болей, и просто всем метеозависимым, а также пожилым людям, в период магнитной бури надо поберечься. Пейте очень много жидкости, больше отдыхайте, ни в коем случае не планируйте слишком ранних подъемов, разве что для вас это привычное явление.Не стоит поддаваться стрессовым ситуациям, поэтому не планируйте на эти дни ничего нового для себя. И не пытайтесь решать важные вопросы, успешное решение которых под угрозой. Любые отрицательные эмоции могут сильно ухудшить ваше самочувствие. Красота и здоровье - Сегодня, 14:00 73

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