Из Донецка на Украину через Луганск и Станицу Луганскую. Как жто было



Об этом они написали в социальных сетях.

«На Южном АВ взяли билет за 460 руб на первый автобус в Луганск,в 7.55(есть ещё два в течении дня) Так как дорога ужасная,автобус немного опаздал по графику. В Луганске был около 12.30.

Автобусы до Станицы уже не ходили,но в кассе подсказали,что нужно выйти на маршрутку и доехать до частников. Это недалеко. Частников довольно много,машина стоит 500 руб (ехать 10 минут). Можно заплатить самому, а можно подождать кого-то и поделить цену. В это время людей не было, платили полную цену, чтоб не стоять.

Как объяснил водитель, основной поток людей утром, а вот в обед пусто уже и можно пройти спокойно.

И действительно: в 13.30 уже были на другой стороне. Никаких тестов, подписания документов о невыезде и т.д. С другой стороны тоже сели к частнику, до Северодонецка. Стоимость — 300 грн. Но есть и рейсовые автобусы, если что. Из-за того, что приехали ОБСЕ, долго не выпускали с территории КПП, около двух часов. По дороге ещё время занимали проверки на местных КПП. В итоге, в Северодонецке были в 16.00 по российскому времени.

Итог: цена проезда ниже,чем через Россию 1000 руб и 300 грн. Быстро и меньше нервотрёпки», — написали дончане.

Новости Региона - Сегодня, 14:34 258 Жители Донецка поделились опытом поездки в Украину через Станицу Луганскую.Об этом они написали в социальных сетях.«На Южном АВ взяли билет за 460 руб на первый автобус в Луганск,в 7.55(есть ещё два в течении дня) Так как дорога ужасная,автобус немного опаздал по графику. В Луганске был около 12.30.Автобусы до Станицы уже не ходили,но в кассе подсказали,что нужно выйти на маршрутку и доехать до частников. Это недалеко. Частников довольно много,машина стоит 500 руб (ехать 10 минут). Можно заплатить самому, а можно подождать кого-то и поделить цену. В это время людей не было, платили полную цену, чтоб не стоять.Как объяснил водитель, основной поток людей утром, а вот в обед пусто уже и можно пройти спокойно.И действительно: в 13.30 уже были на другой стороне. Никаких тестов, подписания документов о невыезде и т.д. С другой стороны тоже сели к частнику, до Северодонецка. Стоимость — 300 грн. Но есть и рейсовые автобусы, если что. Из-за того, что приехали ОБСЕ, долго не выпускали с территории КПП, около двух часов. По дороге ещё время занимали проверки на местных КПП. В итоге, в Северодонецке были в 16.00 по российскому времени.Итог: цена проезда ниже,чем через Россию 1000 руб и 300 грн. Быстро и меньше нервотрёпки», — написали дончане.Новости Региона - Сегодня, 14:34 258

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