The New York Times рассказали, зачем США раздувает историю про вторжение Путина в Украину



«Заявления Вашингтона о наращивании российских войск подтверждаются коммерческими спутниковыми снимками такого качества, которое ранее было недоступно. Детали секретных заговоров Москвы по дезинформации соответствуют пропагандистским кампаниям Кремля, которые разыгрываются в социальных сетях и отслеживаются независимыми исследователями», — пишет NYT.



Американское издание The New York Times заявило, что информационная кампания Белого дома о полномасштабном вторжении Российской Федерации на территорию Украины несет в себе цель переиграть президента РФ Владимира Путина в «информационной войне». Сообщается, что США начали пытаться «победить мастера в его собственной игре».В частности, издание пишет, что во время многих своих недавних военных вылазок Путин использовал дезинформацию, чтобы вызвать сомнения в том, что он делает. Такая тактика замедлила реакцию международного сообщества и позволила ему легче достичь своих целей. Об этом идет речь в материале The New York Times.В то же время сообщается, что в последние недели администрация Байдена подробно описывала передвижение российских войск к границам Украины, разоблачила план России по созданию видео с инсценировкой провокации на Донбассе и предупреждала, что результатом вторжения станут тысячи жертв.В целом, по словам нынешних и бывших официальных лиц США, серия разоблачений намерений Москвы стала одним из самых агрессивных раскрытий разведывательных данных Соединенными Штатами со времен кубинского ракетного кризиса. В то же время представители администрации Байдена заявили, что у них есть более узкая и реалистичная цель. У президента США говорят, что на фоне информкампании Белого дома о вторжении РФ Путину труднее оправдывать вторжение ложью. Это, в свою очередь, подрывает его положение на мировой арене и вызывает более жесткий ответ международной общественности.По информации NYT, спецслужбы США по настоянию Белого дома рассекретили информацию, которая, в свою очередь, была доведена до Конгресса, передана журналистам и обсуждена представителями Пентагона и Госдепартамента. Таким образом директор национальной разведки Аврил Хейнс вместе с президентом Байденом продемонстрировала готовность рассекретить информацию, чтобы усложнить положение России.Кроме того отмечается, что заявления Вашингтона не безосновательны и аргументированы реальными доказательствами.Новости в Мире - Сегодня, 14:30 330