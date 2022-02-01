Страховое покрытие прекращается

"Большинство бортов и у украинских, и у иностранных авиакомпаний не являются их собственностью, а берутся в оперативный лизинг. Лизингодатель требует оформления страховки на сумму стоимости самолета плюс 10% (10-100 млн долларов) для покрытия возможных рисков. Кроме этого, по международному законодательству, авиакомпания должна страховать гражданскую ответственность, для европейского рынка стоимость такой страховки составляет 550 млн долларов в год. Без последней попросту нельзя поднимать самолеты в небо. Если она не обеспечивается, авиакомпания не имеет права летать", - пояснил руководитель консалтингового агентства Friendly Avia Support Александр Ланецкий.

"Собственно, это не сюрприз дня рынка. Первый звоночек прозвучал еще накануне нового года, когда лизингодатель - европейская компания - потребовала вывода за пределы Украины двух самолетов украинского авиаперевозчика. Тогда еще не до конца было понятно, с чем это связано. Пошли слухи, что, мол, речь идет о проблемах конкретного перевозчика, у него туго с деньгами и не факт, что может заплатить, поэтому страховщики посоветовали владельцу бортов вывезти их в Европу. Но с января такие прецеденты повторились уже по другим авиакомпаниям. Международные страховщики все настойчивее стали требовать, чтобы самолеты иностранных перевозчиков, которые у них обслуживались, не оставались на стоянку в Киеве. Решение о непокрытии рисков по полетам над Украиной зрело уже давно. А появление конкретной даты "нападения Путина" его только ускорило", - рассказал наш источник.

"Страховки по самолетам сложные и дорогие, как правило, их обеспечивает не одна компания, а несколько. К примеру, у украинского авиаперевозчика может быть страховка от украинской страховой компании, но обязательно с перестраховкой в Лондоне. Если там дадут команду сворачиваться, гарантий не будет и по украинским перевозчикам, а также сильно рискует "Визэйр", у которого в Украине стоит пять бортов. Это значит, что работа украинских авиакомпаний будет заблокирована. Более того, самолеты, которые находятся в лизинге (а это большинство авиапарка) могут быть вывезены за пределы Украины в ближайшее время", - рассказал нам источник, связанный с европейским авиарынком.

"Большинство полисов не имеет дополнения по военным рискам, если они не связаны с опасными зонами типа Ирана, Сирии, Йемена, некоторых стран Африки. Украины в этом списке пока нет", - говорит Черняховский.

"Действительно, международные страховщики могут снять гарантии. После заявления KLM о прекращении работы в Украине и массовом отзыве работников посольств страховой рынок занервничал. Иностранцы перестраховщики могут оставить решение по гарантия на страховщиках, но те вряд ли те станут брать на себя такую ответственность. Да и авиакомпании вряд ли будут рисковать пассажирами и самолетами. Поэтому мы увидим в прямом смысле пустое небо - не будут летать ни иностранные, ни украинские перевозчики", - считает Черняховский

"Пару часов назад от страховой компании пришло уведомление, что в течение 48 часов самолёт нужно вывести в европейскую зону. У меня борд был не в Украине, поэтому я принял решение его не возвращать", - сообщил "Стране" один из политиков, в собственности которого есть частный самолёт.

"Эти уроды (британские страховые компании - Ред.) вводят воздушную блокаду. Ни один самолёт не вылетит из Украины и не влетит в Украину примерно с середины дня понедельника", - сообщил "Стране" источник.

"Последствия угрозы вторжения для авиации уже есть. И они значительные. Будут и отмены рейсов. Серьезные проблемы у украинских авиакомпаний. Попробуйте только представить какая оценка рисков у банков, лизингодателей, страховых компаний", - написал на своей странице в Фейсбуке партер юридической фирмы "Анте" Андрей Гук (работает в том числе на рынке авиаперевозок).

По сообщению агентства ANP6, авиакомпания KLM прекращает полеты в Украину. И, судя по всему, это лишь первый звоночек. Как сообщил нам источник "Страны" на авиарынке, уже в понедельник пул крупнейших международных страховых компаний готовится объявить о том, что не будет покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах над Украиной.Что это значит на практике?То есть, отсутствие гарантий по страхованию означает, что авиаперевозки в Украине могут полностью остановиться.Разбирались, насколько велики такие риски.О том, что уже в начале следующей недели пул крупных международных страховщиков может поставить гарантии по украинским страховкам авиакомпаний на стоп нам стало известно сразу из нескольких источников.По его словам, это может означать, что иностранные компании фактически остановят полеты в Украину. Но не только иностранные.Впрочем, как сказал нам глава Ассоциации страхового бизнеса Вячеслав Черняховский, ему о том, что международные страховщики готовят решение по Украине, ничего не известно.В тоже время чуть позже Черняховский подкорректировал свою позицию.Кроме того, владельцы частных самолётов сообщили "Стране", что им пришло уведомление, что в течение 48 часов страховые гарантии на их борты будут отозваны, а потому самолёты должны покинуть до истечения этого срока Украину.Как сообщил «Стране» источник на страховом рынке, крупнейшие британские страховые компании, у которых перестраховываются другие страховщики, сегодня разослали всем лессорам мира (собственники самолетов, которые отдали их в лизинг авиакомпаниям) официальное письмо, что через 48 часов перестаёт действовать страховое покрытие в Украине и над Украиной для любого воздушного судна.В самих авиакомпаниях эту тему пока комментировать не спешат. В "Скай Ап" нам пообещали комментарий, как только появится более подробная информация.Другие иностранные авиаперевозчики, к примеру, Swiss, Ryanair пока не останавливали продажи на рейсы из Киева - к примеру, на 20 февраля билеты можно забронировать.Однако на летние даты на рейсы с вылетом из Харькова и Херсона билеты Ryanair недоступны к продаже.Сolonel Сassad