Украинские десантники готовятся начать войну и высадиться в Донбассе

Воздушно-десантные силы Украины готовятся осуществить тактические десанты на территории Донбасса. Об этом заявили в ЛНР.«Как мы сообщали ранее, подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады готовятся к боевому применению в качестве тактического воздушного десанта для заброса в тыловые районы республики», — заявил официальный представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР во время брифинга с журналистами.Кроме того, в ЛНР и ДНР заявляют об усилении активности украинских беспилотников и приведении Киевом в боеготовность военно-воздушных сил.