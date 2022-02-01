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Украинские десантники готовятся начать войну и высадиться в Донбассе

root Сегодня, 19:3029Новости
Украинские десантники готовятся начать войну и высадиться в Донбассе

Воздушно-десантные силы Украины готовятся осуществить тактические десанты на территории Донбасса. Об этом заявили в ЛНР.
«Как мы сообщали ранее, подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады готовятся к боевому применению в качестве тактического воздушного десанта для заброса в тыловые районы республики», — заявил официальный представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР во время брифинга с журналистами.
Кроме того, в ЛНР и ДНР заявляют об усилении активности украинских беспилотников и приведении Киевом в боеготовность военно-воздушных сил.

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