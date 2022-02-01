О состоянии пострадавших после взрыва рассказали в Станице Луганской



По его словам, всего госпитализировали 8 человек. Из них двое имеют компрессионный перелом позвоночника. Люди выпрыгнули из окна второго этажа, спасаясь от огня.



В Станице Луганской 12 февраля в кафе «Мрія» произошел взрыв (предварительная причина — газовый баллон) и пожар. В результате травмированы 12 человек, из которых 8 госпитализировали в больницу и 4 человека после оказания медицинской помощи находятся на амбулаторном лечении. Новости Региона - Сегодня, 18:27 239 Двух человек, получивших ожоги при взрыве в кафе «Мрія» в Станице Луганской, перевели в ожоговый центр в Харькове. Об этом рассказал руководитель местной военно-гражданской администрации Альберт Зинченко, сообщает «Суспільне».По его словам, всего госпитализировали 8 человек. Из них двое имеют компрессионный перелом позвоночника. Люди выпрыгнули из окна второго этажа, спасаясь от огня.В Станице Луганской 12 февраля в кафе «Мрія» произошел взрыв (предварительная причина — газовый баллон) и пожар. В результате травмированы 12 человек, из которых 8 госпитализировали в больницу и 4 человека после оказания медицинской помощи находятся на амбулаторном лечении. Новости Региона - Сегодня, 18:27 239

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