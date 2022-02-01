Ни немцы, ни французы, ни американцы нас не защитят вЂ” обербургомистр Киева Кличко

«Иду на стрельбище, могу стрелять почти из любого оружия», — первым делом сообщил Кличко немецким журналистам.

«Я знал его, когда он был мэром Гамбурга, где я жил. Нам бы кое-что обсудить… Если Олаф Шольц и другие главы государств будут говорить с Владимиром Путиным, они должны дать ему понять одно: вся наша страна будет защищаться от нападения и оно будет иметь серьёзные последствия», — заявил Кличко, добавив, правда, что «мы понимаем, что ни немцы, ни французы, ни американцы нас не защитят».

В интервью германскому Bild мэр Киева Виталий Кличко напугал немецких читателей размахом своих мыслей. Он заявил, что президент России Владимир Путин «стремится к мировому господству», признавшись, что понимает, что ни немцы, ни французы, ни американцы не защитят Украину.По словам экс-чемпиона мира по боксу, он ежедневно тренируется, «как бывший офицер», чтобы защищать Киев от Москвы.При этом боксёр раскритиковал Германию, где жил и тренировался на протяжении своей спортивной карьеры. У Кличко — персональная обида на нынешнего канцлера Олафа Шольца, которого он назвал «старым другом».Симптоматично, что издание Bild именует Кличко «обербургомистром» (Oberbürgermeister), тем самым проводя историческую параллель с периодом немецко-фашистской оккупации Киева, когда город входил в состав рейхскомиссариата Украина. Тогда, с 20 октября 1941 года по 1943 год, в Киеве существовала официальная должность обербургомистра, которым являлся нацист Гельмут Вилль, ставший впоследствии последним мэром Кёнигсберга в апреле 1945 года и затем проведшим десять лет в советском военном плену.источник