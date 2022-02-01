Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Ни немцы, ни французы, ни американцы нас не защитят вЂ” обербургомистр Киева Кличко

Sergey Сегодня, 20:150Новости
Ни немцы, ни французы, ни американцы нас не защитят вЂ” обербургомистр Киева Кличко

В интервью германскому Bild мэр Киева Виталий Кличко напугал немецких читателей размахом своих мыслей. Он заявил, что президент России Владимир Путин «стремится к мировому господству», признавшись, что понимает, что ни немцы, ни французы, ни американцы не защитят Украину.
По словам экс-чемпиона мира по боксу, он ежедневно тренируется, «как бывший офицер», чтобы защищать Киев от Москвы.
«Иду на стрельбище, могу стрелять почти из любого оружия», — первым делом сообщил Кличко немецким журналистам.

При этом боксёр раскритиковал Германию, где жил и тренировался на протяжении своей спортивной карьеры. У Кличко — персональная обида на нынешнего канцлера Олафа Шольца, которого он назвал «старым другом».
«Я знал его, когда он был мэром Гамбурга, где я жил. Нам бы кое-что обсудить… Если Олаф Шольц и другие главы государств будут говорить с Владимиром Путиным, они должны дать ему понять одно: вся наша страна будет защищаться от нападения и оно будет иметь серьёзные последствия», — заявил Кличко, добавив, правда, что «мы понимаем, что ни немцы, ни французы, ни американцы нас не защитят».

Симптоматично, что издание Bild именует Кличко «обербургомистром» (Oberbürgermeister), тем самым проводя историческую параллель с периодом немецко-фашистской оккупации Киева, когда город входил в состав рейхскомиссариата Украина. Тогда, с 20 октября 1941 года по 1943 год, в Киеве существовала официальная должность обербургомистра, которым являлся нацист Гельмут Вилль, ставший впоследствии последним мэром Кёнигсберга в апреле 1945 года и затем проведшим десять лет в советском военном плену.
источник

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: