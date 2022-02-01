В Пентагоне не смогли подтвердить информацию о дате начала В«российского вторженияВ» на Украину

В Пентагоне отказались подтверждать "дату вторжения" России на Украину, назначенную администрацией Белого дома. Как заявил официальный представитель Минобороны Джон Кирби, у военных нет доказательств наступления.Выступивший на брифинге Кирби ответил наряд вопросов журналистов, касающихся ситуации вокруг Украины. На вопрос, подтверждает ли Пентагон информацию о дате 16 февраля как начале "российского вторжения" на Украину, Кирби заявил, что у военных нет ни соответствующей информации, ни доказательств этого.Однако представитель Пентагона не стал утверждать и обратного, заявив, что хотя конкретной информации о дате нет, но наступление может начаться в "любой день". При этом он сослался на множество источников, из которых поступает информация о подготовке российского наступления, традиционно не назвав их."(...) Мы считаем, что полномасштабные военные действия могут начаться в любой день (...) Все просто гѓј около ста тысяч российских военных продолжают находиться около украинских границ", - заявил он.Ранее американский президент Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения" России на Украину. В Госдепе также не смогли подтвердить заявление Байдена, но на всякий случай предупредили Россию об ответственности за эскалацию конфликта. А вот советник Байдена по нацбезопасности Джек Салливан заявил, что США публикуют разведывательную информацию по ситуации вокруг Украины, чтобы "остановить войну". Таким образом, следуя логике Салливана, Вашингтон, нагнетая обстановку вокруг Украины, не провоцирует войну, а наоборот, останавливает ее.источник