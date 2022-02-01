Спортивные судьи из стран НАТО сдались: Валиева продолжит выступать на Олимпиаде

Участница зимних Олимпийских игр в Пекине российская фигуристка Камила Валиева сможет выступить в соревнованиях одиночниц на Олимпийских играх в Пекине. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS), не удовлетворив апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение нашей спортсменки.Сегодня, 14 февраля, CAS опубликовал решение о допуске Валиевой:«На основании очень ограниченных фактов этого дела и после рассмотрения соответствующих юридических вопросов суд постановил, что на спортсменку не следует налагать временное отстранение».В документе указано, что решение о допуске Валиевой к дальнейшему участию в Олимпиаде принято с учетом ее статуса «защищенной персоны». Суд подчеркнул именно наличие серьезных проблем, связанных с несвоевременным уведомлением о результатах допинг-теста фигуристки Валиевой.Стоит отметить, что все три судьи, принявших решение о допуске россиянки Валиевой до соревнований представляют страны НАТО — Италию, США и Словению.Короткую программу Камилы покажут 15 февраля, произвольную — 17 февраля.Напомним, что Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Камилы Валиевой, который был сдан 25 декабря. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. МОК, WADA и ISU подали апелляции на это решение.источник