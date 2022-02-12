Донбасс. Оперативная лента военных событий 14.02.2022

"На позициях 1-го батальона 79-й бригады в районах населенных пунктов Сизое и Болотенное отмечена активность беспилотных летательных аппаратов противника без пересечения линии боевого соприкосновения", - сказал он.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.- Лента военных событий в Новороссии за 12.02.202209:55По информации представительства ЛНР В СЦКК, украинские войска за минувшие сутки огонь по территории Республики не открывали."За истекшие сутки 13 февраля, со стороны вооруженных формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении ведомства.09:00Военнослужащие одной из бригад ВСУ активизировали применение беспилотных летательных аппаратов у линии соприкосновения. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.