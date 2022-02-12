Донбасс. Оперативная лента военных событий 14.02.2022
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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- Лента военных событий в Новороссии за 12.02.2022
09:55 Оперативная сводка за сутки с 13 на 14 февраля
По информации представительства ЛНР В СЦКК, украинские войска за минувшие сутки огонь по территории Республики не открывали.
"За истекшие сутки 13 февраля, со стороны вооруженных формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении ведомства.
09:00 Украинские войска активизировали применение беспилотников у линии соприкосновения
Военнослужащие одной из бригад ВСУ активизировали применение беспилотных летательных аппаратов у линии соприкосновения. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"На позициях 1-го батальона 79-й бригады в районах населенных пунктов Сизое и Болотенное отмечена активность беспилотных летательных аппаратов противника без пересечения линии боевого соприкосновения", - сказал он.
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