Украинский посол заявил о возможности отказа от планов на вступление в НАТО

«Мы могли бы, особенно когда нам угрожали, шантажировали и подталкивали к этому», — ответил Пристайко на вопрос может ли Украина отказаться от вступления в НАТО ради мира в Европе.

«Стремления Украины в НАТО и ЕС закреплены в Конституции страны», — прокомментировал слова посла Украины в Великобритании пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью радио «Би-би-си — 5» заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО ради того, чтобы избежать войны с Россией.Он добавил, что Украина может «проявить гибкость».В Киеве мгновенно отреагировали на заявление своего посла об отказе от вступления в НАТО.Он добавил, что послу необходимо предоставить возможность объясниться и подробно рассказать, что он имел в виду, говоря о членстве в НАТО.Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся «вторжении» на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что РФ якобы усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах — до 125 тысяч солдат.