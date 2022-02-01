Бизнес-джеты покидают Украину из-за слухов о закрытии воздушного пространства
Десятки самолётов отправились в направлении Евросоюза из украинских аэропортов.
Как сообщает издание "Страна.ua", слухи о возможном прекращении авиаперелётов из Украины привели к массовому отлёту частных самолётов в Европу. Отмечается, что десятки воздушных судов вылетели из украинского государства во Францию, Германию, Австрию и на Кипр.
В издании отмечают, что ряд самолётов вылетели из Днепра в неизвестном направлении. Стоит отметить, что бизнес-джеты вылетают не пустыми, а несут на своём борту семьи украинских политиков и олигархов.
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