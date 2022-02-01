Сегодня без воды в Луганске: Оборонная, Королёва, Буденного, квартал Заречный



«На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды», — предупредили в «Луганскводе».



«Лугансквода» назвала адреса, по которым 14 февраля возможны перебои в подаче воды из-за ремонтных работ.На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:улицы Оборонная, Молодежная, переулок 4-й Каспийский;: улица Ульяны Громовой;: переулок Гражданский, улицы Гражданская, 25-й квартал, улицы Качалова, Королева/Буденного, 30 лет Победы, Смоленская;: квартал Заречный, 6-й Омский проезд, улицы Грабовского/Мухина;Краснодонский район: село Большой Суходол (район фермы); поселок Хрящеватое; село Пархоменко, улица Пархоменко; поселок Новосветловка, улица Полевая;Лутугинский район: водовод диаметром 400 мм, поселок городского типа Юрьевка, улицы Железнодорожный тупик, Свердлова;Ровеньки: улицы Комсомольская/Петровского;Свердловск: квартал 60 лет СССР;Алчевск: улица Горького;Перевальский район: Перевальск, площадь Ленина;Кировск: улицы Авакова, Артема;Брянка: улицы Коминтерна, микрорайон-4;Стаханов: улицы Майская, Бурбело, Трамвайная, 18-е Поселение;Первомайск: улицы Осторского, КИМ, 19-го партсъезда;Антрацит: улица Ленина;Красный Луч: микрорайон № 4, улицы Пархоменко, Державина.Удобный город - Сегодня, 10:26 135