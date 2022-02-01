Сегодня, 14 февраля, в Луганске отмечают праздник по особому





«Сегодня, 14 февраля, юные патриоты надели форму солдат Великой Отечественной войны и раздают горожанам поздравления на улицах. Более тысячи календарей роздадут жителям города в центре Луганска», — говорится в сообщении огранизаторов акции — общественной организации «Патриотическая ассоциация Донбасса» (ПАД).

Получившие поздравления горожане поблагодарили молодых людей за сохранение памяти о подвиге советского народа.



«Юным патриотам сегодня столько же, сколько было их предкам, уходившим на войну и освобождавшим нашу Родину. Такие акции — живая связь и живая память. И очень приятно видеть радость на лицах людей, когда их поздравляют с освобождением родного города», — сказал председатель ПАД Алексей Селиванов.

Сегодня, к луганчанам с обращением обратился и Леонид Пасечник.

Как отметил Пасечник, освобождение Ворошиловграда от немецко-фашистских захватчиков — особое событие в календаре памятных дат, вписанное в историю нашего края судьбами и жизнями тысяч людей.

«14 февраля 1943 года Красная армия вытеснила с улиц родного города ненавистного врага. Этот день стал символом мужества, стойкости и героизма нашего народа, показал, что никому не сломить донбасский характер и любовь к Родине», — говорится в обращении.

Пасечник отметил, что Луганск богат настоящими героями.

«Мы обязаны чтить и хранить их имена и подвиги, увековечивать в учебниках по истории, сердцах и памяти. Вечная слава всем погибшим за благополучие и покой Отчизны!», — заявил он .

Также Л.Пасечник пожелал всем луганчанам «неиссякаемых сил, новых побед и достижений, самое главное — мирного неба над головой!».



Напомним, Луганск (в то время — Ворошиловград) был освобожден от немецко-фашистских войск частями Красной Армии из состава Юго-Западного фронта 14 февраля 1943 года в ходе Ворошиловградской операции. В боях за город сражалась 3-я гвардейская армия, которой командовал генерал-лейтенант Дмитрий Лелюшенко, и 5-я танковая дивизия генерала Ивана Шлемина.

В общей сложности Луганск находился под немецкой оккупацией около семи месяцев — 212 дней.

4 сентября 1943 года советские войска окончательно освободили Луганщину от немецко-фашистских захватчиков. В боях за край погибли свыше 120 тыс. военнослужащих разных национальностей. Более 400 тыс. жителей области ушли за годы войны на фронт, 286 воинов получили звание Героя Советского Союза, четверо повторили подвиг Александра Матросова. Культура - Сегодня, 10:20 309 В Луганске отмечают 79-ю годовщину освобождения Ворошиловграда от немецко-фашистских захватчиков. Горожанам на улицах раздают тематические календари-открытки, а Пасечник сделал заявление. Об этом пишет ЛИЦ.«Сегодня, 14 февраля, юные патриоты надели форму солдат Великой Отечественной войны и раздают горожанам поздравления на улицах. Более тысячи календарей роздадут жителям города в центре Луганска», — говорится в сообщении огранизаторов акции — общественной организации «Патриотическая ассоциация Донбасса» (ПАД).Получившие поздравления горожане поблагодарили молодых людей за сохранение памяти о подвиге советского народа.«Юным патриотам сегодня столько же, сколько было их предкам, уходившим на войну и освобождавшим нашу Родину. Такие акции — живая связь и живая память. И очень приятно видеть радость на лицах людей, когда их поздравляют с освобождением родного города», — сказал председатель ПАД Алексей Селиванов.Сегодня, к луганчанам с обращением обратился и Леонид Пасечник.Как отметил Пасечник, освобождение Ворошиловграда от немецко-фашистских захватчиков — особое событие в календаре памятных дат, вписанное в историю нашего края судьбами и жизнями тысяч людей.«14 февраля 1943 года Красная армия вытеснила с улиц родного города ненавистного врага. Этот день стал символом мужества, стойкости и героизма нашего народа, показал, что никому не сломить донбасский характер и любовь к Родине», — говорится в обращении.Пасечник отметил, что Луганск богат настоящими героями.«Мы обязаны чтить и хранить их имена и подвиги, увековечивать в учебниках по истории, сердцах и памяти. Вечная слава всем погибшим за благополучие и покой Отчизны!», — заявил он .Также Л.Пасечник пожелал всем луганчанам «неиссякаемых сил, новых побед и достижений, самое главное — мирного неба над головой!».Напомним, Луганск (в то время — Ворошиловград) был освобожден от немецко-фашистских войск частями Красной Армии из состава Юго-Западного фронта 14 февраля 1943 года в ходе Ворошиловградской операции. В боях за город сражалась 3-я гвардейская армия, которой командовал генерал-лейтенант Дмитрий Лелюшенко, и 5-я танковая дивизия генерала Ивана Шлемина.В общей сложности Луганск находился под немецкой оккупацией около семи месяцев — 212 дней.4 сентября 1943 года советские войска окончательно освободили Луганщину от немецко-фашистских захватчиков. В боях за край погибли свыше 120 тыс. военнослужащих разных национальностей. Более 400 тыс. жителей области ушли за годы войны на фронт, 286 воинов получили звание Героя Советского Союза, четверо повторили подвиг Александра Матросова. Культура - Сегодня, 10:20 309

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