Недолет: самолеты, летящие на Украину, вынуждены приземляться в Кишиневе

Украина рекомендует авиакомпаниям избегать полетов над открытыми водами Черного моря с сегодняшнего дня, 14 февраля, по 19 февраля из-за проводимых там российских военно-морских учений. В Евросоюзе поняли это предупреждение по-своему и решили вообще отказаться от пассажироперевозок в этом направлении.Самолеты через Румынию обходят Украину и Причерноморье. В воскресенье в Кишиневе вынужденно приземлился самолет украинской бюджетной компании, летевший с Мадейры в Киев, после того, как его владелец запретил лететь над Украиной. Это в своем Twitter сообщил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко, уточнив, что пассажиров домой отправили на автобусах.«Благодаря слаженной работе консулов четыре автобуса с пассажирами рейса SkyUp, совершившего экстренную посадку в Кишиневе, отправились на Украину. Министерство иностранных дел готово оказать максимальное содействие украинским авиаперевозчикам в решении проблем, связанных с осуществлением их авиарейсов», — написал Николенко.Ирландская фирма, владеющая самолетами SkyUp, приняла решение о запрете полетов в воздушном пространстве Украины в связи с напряженностью на границе с Российской Федерацией. Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета категорически потребовал развернуть воздушное судно, которое уже выполняло рейс в Киев.«Команда SkyUp благодарна за поддержку посольства Украины в Республике Молдавия и сотрудников Чрезвычайного и полномочного посла Украины Марка Шевченко, которые незамедлительно отреагировали на нашу просьбу и помогли скоординировать действия», — подчеркивается в пресс-релизе компании.Их примеру последовали другие европейские авиаперевозчики. Так, голландская авиакомпания KLM, входящая в состав Air France, объявила, что больше не будет летать на Украину. Со своей стороны немецкая компания Lufthansa также рассматривает возможность приостановки полетов, хотя в Киеве заверяют, что не видят смысла закрывать свое воздушное пространство из-за напряженности с Россией.В Министерстве инфраструктуры Украины заверяют, что большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений. Там говорят, что движение в своём воздушном пространстве не планируется запрещать на государственном уровне, однако решения о приостановке перелётов могут принимать сами авиакомпании.«У некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования. Со своей стороны, государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка», — заключили в Мининфраструктуры.источник