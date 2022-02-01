СБУ призвало украинцев соблюдать спокойствие.
Служба безопасности Украины призывает граждан сохранять спокойствие в это непростое время.
Обращение ведомства опубликовал пресс-центр на странице в Facebook.
«Сегодня отечественное информационное пространство подвергается беспрецедентному влиянию. Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники, распространением фейковой информации и искажением реального положения вещей. Все это в комплексе — ничто иное, как очередная мощная волна гибридной войны», — заявили в СБУ.
В ведомстве отметили, что в пределах своей компетенции постоянно анализируют различные сценарии развития событий: «есть четкий план действий на каждый из них».
«Вместе с руководством государства, представителями исполнительной и законодательной власти, другими правоохранительными и органами власти безопасности мы готовы реагировать на ситуацию не только тогда, когда возникнет такая необходимость, а заранее. И уже делаем это», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мотивы нынешнего информационного нагнетания — посеять тревогу в украинском обществе, подорвать веру в способность государства защитить своих граждан, расшатать единство.
СБУ фиксирует такие проявления гибридной войны в социальных сетях, отдельных СМИ, в заявлении некоторых политиков и т. д. Не только фиксирует, а активно им противодействует.
«Сотрудники СБУ работают во всех регионах страны в усиленном режиме. Мы готовы защищать Украину», — заявили в ведомстве.
Также отмечается, что сейчас стабильность и спокойствие в нашей стране зависит не только от власти, но и от взвешенных действий каждого украинца.
«Всем нам следует сохранять спокойствие и холодный ум, не поддаваться на провокации. Паника и дестабилизация играют на пользу только врагам, а не Украине. Мы все должны мыслить критически и проверять любую информацию; руководствоваться данными официальных источников, а не анонимных; научиться отличать правду от фейков», — сказано в сообщении.
Комментарий журналисты
В СБУ не назвали, кто именно распространяет фейковую информацию, но можно догадаться, что речь идет о заявлениях западных политиков и дипломатов, устроивших «большую эвакуацию» и назначили нападение России на Украину, то ли на вторник, то ли на среду. Новости Украины - Сегодня, 12:05 60
Обращение ведомства опубликовал пресс-центр на странице в Facebook.
«Сегодня отечественное информационное пространство подвергается беспрецедентному влиянию. Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники, распространением фейковой информации и искажением реального положения вещей. Все это в комплексе — ничто иное, как очередная мощная волна гибридной войны», — заявили в СБУ.
В ведомстве отметили, что в пределах своей компетенции постоянно анализируют различные сценарии развития событий: «есть четкий план действий на каждый из них».
«Вместе с руководством государства, представителями исполнительной и законодательной власти, другими правоохранительными и органами власти безопасности мы готовы реагировать на ситуацию не только тогда, когда возникнет такая необходимость, а заранее. И уже делаем это», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мотивы нынешнего информационного нагнетания — посеять тревогу в украинском обществе, подорвать веру в способность государства защитить своих граждан, расшатать единство.
СБУ фиксирует такие проявления гибридной войны в социальных сетях, отдельных СМИ, в заявлении некоторых политиков и т. д. Не только фиксирует, а активно им противодействует.
«Сотрудники СБУ работают во всех регионах страны в усиленном режиме. Мы готовы защищать Украину», — заявили в ведомстве.
Также отмечается, что сейчас стабильность и спокойствие в нашей стране зависит не только от власти, но и от взвешенных действий каждого украинца.
«Всем нам следует сохранять спокойствие и холодный ум, не поддаваться на провокации. Паника и дестабилизация играют на пользу только врагам, а не Украине. Мы все должны мыслить критически и проверять любую информацию; руководствоваться данными официальных источников, а не анонимных; научиться отличать правду от фейков», — сказано в сообщении.
Комментарий журналисты
В СБУ не назвали, кто именно распространяет фейковую информацию, но можно догадаться, что речь идет о заявлениях западных политиков и дипломатов, устроивших «большую эвакуацию» и назначили нападение России на Украину, то ли на вторник, то ли на среду. Новости Украины - Сегодня, 12:05 60
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