СБУ призвало украинцев соблюдать спокойствие.



«Сегодня отечественное информационное пространство подвергается беспрецедентному влиянию. Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники, распространением фейковой информации и искажением реального положения вещей. Все это в комплексе — ничто иное, как очередная мощная волна гибридной войны», — заявили в СБУ.





«Вместе с руководством государства, представителями исполнительной и законодательной власти, другими правоохранительными и органами власти безопасности мы готовы реагировать на ситуацию не только тогда, когда возникнет такая необходимость, а заранее. И уже делаем это», — говорится в сообщении.





«Сотрудники СБУ работают во всех регионах страны в усиленном режиме. Мы готовы защищать Украину», — заявили в ведомстве.

Также отмечается, что сейчас стабильность и спокойствие в нашей стране зависит не только от власти, но и от взвешенных действий каждого украинца.

