Поток людей через КПВВ у Станицы продолжает уменьшаться. Статистка за прошлую неделю



На минувшей неделе через пункт пропуска «Станица Луганская» смогли пройти 11158 человек.

В том числе:

в сторону Луганска направились 5 657 человек,

в сторону контролируемой Украиной территории — 5 501 человек.

Дорожный коридор «Новотроицкое — Еленовка» был разблокирован в понедельник и пятницу. Здесь линию разграничения пересекли 657 человек и 133 транспортных средства.

В том числе:

в сторону Донецка направились 403 человека и 69 транспортных средств.

в сторону подконтрольной Украине территории направились 254 человека и 64 транспортных средств.

Пандемия не отступила, поэтому Госпогранслужба напоминает, что в КПВВ действуют карантинные ограничения. Так, граждане Украины, которые подлежат самоизоляции, во время следования на контролируемую украинской властью территорию обязаны установить и активировать приложение «Дома». В случае невозможности установки мобильного приложения они подлежат обсервации. А иностранцам при пересечении линии разграничения, кроме этого, необходимо иметь и полис страхования.

В то же время предусмотрен широкий перечень категорий граждан, к которым самоизоляция не применяется. С полным перечнем категорий лиц, не подпадающих под самоизоляцию, советуем гражданам ознакомиться заблаговременно. Самоизоляция будет прекращаться в случае получения негативного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, проведенного после пересечения КПВВ. Новости Региона - Сегодня, 11:35 205 Ежедневно открыт только КПВВ «Станица Луганская». За эту неделю пассажиропоток здесь уменьшился на 10% против прошлой недели. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.На минувшей неделе через пункт пропуска «Станица Луганская» смогли пройти 11158 человек.В том числе:в сторону Луганска направились 5 657 человек,в сторону контролируемой Украиной территории — 5 501 человек.Дорожный коридор «Новотроицкое — Еленовка» был разблокирован в понедельник и пятницу. Здесь линию разграничения пересекли 657 человек и 133 транспортных средства.В том числе:в сторону Донецка направились 403 человека и 69 транспортных средств.в сторону подконтрольной Украине территории направились 254 человека и 64 транспортных средств.Пандемия не отступила, поэтому Госпогранслужба напоминает, что в КПВВ действуют карантинные ограничения. Так, граждане Украины, которые подлежат самоизоляции, во время следования на контролируемую украинской властью территорию обязаны установить и активировать приложение «Дома». В случае невозможности установки мобильного приложения они подлежат обсервации. А иностранцам при пересечении линии разграничения, кроме этого, необходимо иметь и полис страхования.В то же время предусмотрен широкий перечень категорий граждан, к которым самоизоляция не применяется. С полным перечнем категорий лиц, не подпадающих под самоизоляцию, советуем гражданам ознакомиться заблаговременно. Самоизоляция будет прекращаться в случае получения негативного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, проведенного после пересечения КПВВ. Новости Региона - Сегодня, 11:35 205

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