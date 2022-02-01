Из Луганска за неделю вывезли более 11 тысяч кубометров мусора



«За прошедшую неделю от многоквартирного жилья было вывезено 6 932 кубических метра бытовых отходов, от частного сектора — 3 357 кубов отходов. Кроме того, за указанный период ликвидировали 910 кубометров микросвалок», — рассказал он.





«Сегодня на выезде находится 28 единиц нашей спецтехники и 2 — привлеченных», — добавил руководитель ЛЦУО.

