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Из Луганска за неделю вывезли более 11 тысяч кубометров мусора

robot Сегодня, 15:3045Новости
Из Луганска за неделю вывезли более 11 тысяч кубометров мусора
Специалисты городского коммунального предприятия «Луганский центр утилизации отходов» (ЛЦУО) за минувшую неделю вывезли с территории Луганска около 11,5 тыс. куб. м мусора. Об этом сообщила пресс-служба администрации Луганска со ссылкой на директора предприятия Владислава Чепеленко.

«За прошедшую неделю от многоквартирного жилья было вывезено 6 932 кубических метра бытовых отходов, от частного сектора — 3 357 кубов отходов. Кроме того, за указанный период ликвидировали 910 кубометров микросвалок», — рассказал он.

Чепеленко проинформировал, что сотрудники предприятия в выходные дни вывезли 210 кубических метров крупногабаритного мусора из Ленинского, Жовтневого и Артемовского районов.

«Сегодня на выезде находится 28 единиц нашей спецтехники и 2 — привлеченных», — добавил руководитель ЛЦУО.
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