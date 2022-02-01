Из Луганска за неделю вывезли более 11 тысяч кубометров мусора
Специалисты городского коммунального предприятия «Луганский центр утилизации отходов» (ЛЦУО) за минувшую неделю вывезли с территории Луганска около 11,5 тыс. куб. м мусора. Об этом сообщила пресс-служба администрации Луганска со ссылкой на директора предприятия Владислава Чепеленко.
«За прошедшую неделю от многоквартирного жилья было вывезено 6 932 кубических метра бытовых отходов, от частного сектора — 3 357 кубов отходов. Кроме того, за указанный период ликвидировали 910 кубометров микросвалок», — рассказал он.
Чепеленко проинформировал, что сотрудники предприятия в выходные дни вывезли 210 кубических метров крупногабаритного мусора из Ленинского, Жовтневого и Артемовского районов.
«За прошедшую неделю от многоквартирного жилья было вывезено 6 932 кубических метра бытовых отходов, от частного сектора — 3 357 кубов отходов. Кроме того, за указанный период ликвидировали 910 кубометров микросвалок», — рассказал он.
Чепеленко проинформировал, что сотрудники предприятия в выходные дни вывезли 210 кубических метров крупногабаритного мусора из Ленинского, Жовтневого и Артемовского районов.
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«Сегодня на выезде находится 28 единиц нашей спецтехники и 2 — привлеченных», — добавил руководитель ЛЦУО.
«Сегодня на выезде находится 28 единиц нашей спецтехники и 2 — привлеченных», — добавил руководитель ЛЦУО.
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