На Украине самолет-разведчик США более суток патрулирует границу РФ

В воздушном пространстве над Украиной заметили стратегический разведывательный беспилотник ВВС США Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk, который уже около суток патрулирует границу с Россией. Как свидетельствуют данные Flightradar, самолет-разведчик работает в воздухе от Крыма до Харькова. Он уже несколько раз проследовал над Хмельницким, Тернополем, Ровно, Житомиром, Белой Церковью, Киевом, пролетел вдоль Донбасса и северных границ Крымского полуострова. Полет проходит на высоте более 17 километров, а скорость составляет почти 480 километров в час.Как рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Александр Ермаков, высотный беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk летает над территорией Украины с 2014 года. Особенно тщательно он осматривает линию соприкосновения с ДНР и ЛНР.«Они мотаются из Сицилии, там база и американских и европейских беспилотников. У него очень большая дальность. Полет может быть больше суток. То, что он собирает, это в зависимости, какая у него целевая аппаратура. Она там сменная. Но в целом это видовая разведка, электронная. Летает на высоте 16-18 км. У него обзор огромный получается, видит с большим запасом то, что за пределами границы. У него десятки километров от его траектории полета вполне устойчивое наблюдение. Вероятно, сейчас наблюдает за текущей группировкой войск, за ходом учений в Белоруссии», — объяснил Ермаков.Известно, что Global Hawk оснащен интегрированной системой наблюдения и разведки HISAR. Комплекс включает радар SAR/MTI, а также оптический и инфракрасный сенсоры. Все три подсистемы могут работать одновременно, а их данные обрабатываются единым процессором. Цифровые данные могут передаваться на землю в режиме реального времени в пределах прямой видимости или через спутниковый канал со скоростью до 50 Мбит/с.Радар обладает возможностью обнаружения наземных подвижных объектов и передачи сведений о подобных объектах (координаты и скорость) в текстовых сообщениях.Евгения Шестак