Единороссы внесли в Госдуму проект о консультациях с МИД по признанию ЛНР и ДНР

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий и его коллега Артем Туров внесли в Госдуму проект постановления о консультациях с МИД России относительно признания Донецкой и Луганской народных республик.«Провести консультации с Министерством иностранных дел РФ по проекту обращения Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «К Президенту Российской Федерации В.В. Путину о необходимости признания Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики» и обсуждение указанного проекта обращения», – говорится в документе, размещенном в электронной базе данных Госдумы.Между тем источник в думском комитете по СНГ рассказал, что на Совет Госдумы направят сразу два законопроекта о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик: первый –в адрес президента, второй – в МИД, передает РИА «Новости».«Завтра на Совет Думы будут вынесены два постановления. В одном говорится о направлении в адрес президента. Второе – о том, чтобы отправить на консультацию в МИД, чтобы (скоординировать) с минским процессом», – сказал он.Первый документ внесли депутаты от КПРФ. В проекте обращения Думы к президенту они просят рассмотреть вопрос признания республик Донбасса как независимых государств и как можно скорее начать с их руководством переговоры для создания правовой основы межгосударственных отношений, которая бы регулировала все области сотрудничества.Второе постановление представили депутаты от «Единой России». По словам источника, оно ускоряет процесс признания.В частности, процедура предусматривает, что документ должен пройти ряд инстанций: администрацию президента, затем МИД, потом он снова отправится в администрацию президента, а после этого – уже к главе государства. Единороссы предложили ускорить процесс и отправить постановление сразу в МИД, пояснил источник.Напомним, депутаты от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину, в котором призывают признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Песков заявил, что в Кремле не комментируют это предложение, пока проект документа не рассмотрит Госдума.