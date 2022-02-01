В Северодонецке 83-летний дедушка упал, ударился головой и думал, что он в родном Луганске



Так, полицейские получили вызов о телесных повреждениях в Северодонецке. Медики скорой доставили в травмпункт 83-летнего дедушку. Мужчина упал и травмировал голову, и был уверен, что находится в Луганске.

Посредством информационных баз инспекторы установили родственников дедушки и адрес проживания. Полицейские отвезли пожилого мужчину домой и передали близким.. Новости Региона - Сегодня, 15:18 93 Патрульные помогли потерявшемуся в Северодонецке мужчине, передает пресс-служба патрульной полиции в Луганской области.Так, полицейские получили вызов о телесных повреждениях в Северодонецке. Медики скорой доставили в травмпункт 83-летнего дедушку. Мужчина упал и травмировал голову, и был уверен, что находится в Луганске.Посредством информационных баз инспекторы установили родственников дедушки и адрес проживания. Полицейские отвезли пожилого мужчину домой и передали близким.. Новости Региона - Сегодня, 15:18 93

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