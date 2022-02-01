Снова взрыв газа. ФОТО



«По словам сына хозяйки частного подворья, накануне днем он поставил в гараж на ремонт машину своего друга. Автомобиль был переоборудован под газовое оборудование и имел неисправность (утечку газа), о чем товарищ не сообщил. В гараже находился работающий угольный котел: газ за целый день накопился, печь накалилась — в итоге произошла вспышка. По счастливой случайности в этот момент там отсутствовали люди», — рассказали в МЧС.



Утечка газа в автомобиле привела к взрыву и обрушению гаража жителя Свердловска. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.Сообщение о адымлении на территории частного подворья поступило от проживающей на улице Северная женщины. По прибытии сотрудников МЧС на место происшествия она рассказала, что услышала сильный хлопок, вышла во двор и увидела, что произошло обрушение стены и крыши гаража, при этом был засыпан автомобиль ВАЗ 2115, а из помещения шел дым.Пожарные оперативно справились с возгоранием.Происшествия - Сегодня, 16:00 0