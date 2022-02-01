МИД Греции обвинил украинских военных в гибели на Донбассе двух этнических греков



«Мы выражаем глубочайшую скорбь по поводу внезапной смерти двух экспатриантов и серьезного ранения еще двоих в селе Гранитна, которое находится недалеко от линии соприкосновения в Восточной Украине», — говорится в сообщении.



Министерство иностранных дел Греции заявило, что на Донбассе погибли двое этнических греков и еще двое получили тяжелые ранения. По данным ведомства, инцидент произошел в селе Гранитное.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Греции.По данным ведомства, ответственность за убийства несут трое солдат вооруженных сил Украины, которые вступили в конфликт с экспатриантами «по пустяковому поводу».При этом в ведомстве заявили, что глава МИД Греции Никос Дендиас попросил провести телефонный разговор с Дмитрием Кулебой, чтобы подтвердить необходимость защиты греческой общины в Украине.Накануне об этом инциденте сообщала полиция Донецкой области. По информации полицейский, в воскресенье, 13 февраля, около 00:45 ночи на территории кафе в селе Гранитное Волновахского района, в результате конфликта между посетителями неизвестные стали стрелять из оружия.По вызову прибыли бойцы спецподразделения КОРД, следственно-оперативная группа полиции Волновахи и «скорая». Предварительная информация о пострадавших: один человек погиб на месте, еще один умер уже в больнице, а двоих с ранениями госпитализировали.Правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в противоправных действиях и изъяли вещественные доказательства, в том числе оружие.Полиция приступила к уголовному производству ст. 115 ч.2 п. 1,7 (преднамеренное убийство двух или более лиц по хулиганским мотивам), 15 ч. 3 ст. 115 ч.2 п. 1,7 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.О том, что стрелявшие были военнослужащими ВСУ полиция тогда не сообщалаНовости в Мире - Сегодня, 15:47 78