Норкин устроил холодный душ вернувшемуся в Россию скандальному украинцу Ковтуну
Скандальный украинский политолог Вячеслав Ковтун вернулся в Москву и принял участие в программе «Место встречи». Ведущий Андрей Норкин признался, что не приглашал его.
Ковтун, изгнанный с российского телевидения весной 2020 года, вновь появился на ТВ 14 февраля. Он оказался среди экспертов программы «Место встречи». В начале программы Норкин иронично высказался о гневной реакции части телезрителей, а также пошутил, что скандальный украинец решил переждать мифическое «нападение России» в столице страны, которую Киев считает «агрессором».
«К сожалению, не могу сказать, что мы смогли полностью избежать нападения инопланетян хотя бы на нашу студию. Просто физически ощущаю, как дрожат от негодования миллионы телевизоров в квартирах наших зрителей. Мы люди гуманные, а тут человек, похоже, решил просто переждать вторжение в стане "агрессора"», – заявил Норкин.
«Я приехал по вашему приглашению», – запротестовал Ковтун.
«Я вас не приглашал. Вы же знаете, как у нас все устроено», – возразил ведущий.
«Мне казалось, что вы, по крайней мере…» – отреагировал украинец.
«Когда кажется, креститься надо», – отрезал Норкин.
Выступление Ковтуна прошло в полном соответствии с худшими ожиданиями ведущего. Украинец на повышенных тонах пытался доказывать нагнетание ситуации у границ его страны со стороны РФ, обвинил Норкина в транслировании «точки зрения ФСБ», а Москву – в стягивании к украинским рубежам 175 тысяч военных. Также он выразил надежду на визит президента США Джо Байдена в Киев, который станет «кукишем Кремлю», и обвинил Россию в «низкопоклонстве» перед Западом, признав, впрочем, что на Украину это также распространяется, именно поэтому Киев активно покупает американское оружие.
«С 2018 года, с августа, мы прекратили постоянно говорить про вашу Украину, будь она здорова. И было прекрасно. Потом, блин, началась вот эта хрень», – попытался подвести итог спора Норкин.
«А кто ее начал? Кремль войска начал подгонять», – объявил Ковтун.
«Фигемль, блин. Давайте прервемся, а то мне не хватит. Он еще остается», – с этими словами Норкин объявил перерыв на рекламу.
После паузы Ковтун какое-то время продолжил находиться в студии и произнес еще один монолог в духе предыдущих тезисов. Затем состав экспертов сменился, и Норкин смог вздохнуть с облегчением. В конце выпуска тележурналист признался, что общение со скандалистом далось ему крайне непросто.
«Очевидно, что и украинская сторона, и Запад к чему-то готовятся. По Ковтуну было видно очень хорошо. Представляете, какая каша у человека в голове? Он там варился – сколько мы его не видели, года полтора, наверно? Больше. И вот он приехал, все это на нас вывалил, и у меня, честно говоря, волосы дыбом встали», – признался Норкин.
Почти два года отсутствия в России Ковтун потратил на путешествия в Европу, Турцию и ОАЭ, а также отдых на Украине. Незадолго до возвращения в РФ политолог успел выступить в качестве эксперта на страницах Financial Times, но не сумел убедить читателей издания в справедливости нагнетания ситуации вокруг Украины.
Григорий Егоро
Метки: {keywords}