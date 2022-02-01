Норкин устроил холодный душ вернувшемуся в Россию скандальному украинцу Ковтуну



«К сожалению, не могу сказать, что мы смогли полностью избежать нападения инопланетян хотя бы на нашу студию. Просто физически ощущаю, как дрожат от негодования миллионы телевизоров в квартирах наших зрителей. Мы люди гуманные, а тут человек, похоже, решил просто переждать вторжение в стане "агрессора"», – заявил Норкин.

«Я приехал по вашему приглашению», – запротестовал Ковтун.

«Я вас не приглашал. Вы же знаете, как у нас все устроено», – возразил ведущий.

«Мне казалось, что вы, по крайней мере…» – отреагировал украинец.

«Когда кажется, креститься надо», – отрезал Норкин.





«С 2018 года, с августа, мы прекратили постоянно говорить про вашу Украину, будь она здорова. И было прекрасно. Потом, блин, началась вот эта хрень», – попытался подвести итог спора Норкин.

«А кто ее начал? Кремль войска начал подгонять», – объявил Ковтун.

«Фигемль, блин. Давайте прервемся, а то мне не хватит. Он еще остается», – с этими словами Норкин объявил перерыв на рекламу.





«Очевидно, что и украинская сторона, и Запад к чему-то готовятся. По Ковтуну было видно очень хорошо. Представляете, какая каша у человека в голове? Он там варился – сколько мы его не видели, года полтора, наверно? Больше. И вот он приехал, все это на нас вывалил, и у меня, честно говоря, волосы дыбом встали», – признался Норкин.



Скандальный украинский политолог Вячеслав Ковтун вернулся в Москву и принял участие в программе «Место встречи». Ведущий Андрей Норкин признался, что не приглашал его.Ковтун, изгнанный с российского телевидения весной 2020 года, вновь появился на ТВ 14 февраля. Он оказался среди экспертов программы «Место встречи». В начале программы Норкин иронично высказался о гневной реакции части телезрителей, а также пошутил, что скандальный украинец решил переждать мифическое «нападение России» в столице страны, которую Киев считает «агрессором».Выступление Ковтуна прошло в полном соответствии с худшими ожиданиями ведущего. Украинец на повышенных тонах пытался доказывать нагнетание ситуации у границ его страны со стороны РФ, обвинил Норкина в транслировании «точки зрения ФСБ», а Москву – в стягивании к украинским рубежам 175 тысяч военных. Также он выразил надежду на визит президента США Джо Байдена в Киев, который станет «кукишем Кремлю», и обвинил Россию в «низкопоклонстве» перед Западом, признав, впрочем, что на Украину это также распространяется, именно поэтому Киев активно покупает американское оружие.После паузы Ковтун какое-то время продолжил находиться в студии и произнес еще один монолог в духе предыдущих тезисов. Затем состав экспертов сменился, и Норкин смог вздохнуть с облегчением. В конце выпуска тележурналист признался, что общение со скандалистом далось ему крайне непросто.Почти два года отсутствия в России Ковтун потратил на путешествия в Европу, Турцию и ОАЭ, а также отдых на Украине. Незадолго до возвращения в РФ политолог успел выступить в качестве эксперта на страницах Financial Times, но не сумел убедить читателей издания в справедливости нагнетания ситуации вокруг Украины.Григорий Егоро