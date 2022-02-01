Во Львове приняли план действий на случай полноценного В«российского вторженияВ»

Пока в Киеве продолжают утверждать, что не видят подготовки России к "вторжению", во Львове уже приняли план действий на случай российского наступления. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.Во львовской мэрии прошло внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на которой обсудили и приняли план действий города на случай полноценного военного вторжения России на Украину. В самом Львове не верят, что российские войска дойдут до западных областей, но на всякий случай решили приготовится.Принятый план в основном касается организации бесперебойной жизнедеятельности города и обнародованы только те пункты, которые не секретные. Секретную часть плана, а она имеется, обсудили за закрытыми дверями и то же приняли, но не обнародовали.В общем, план начинается с самого главного пункта: "не паниковать", поскольку, как утверждают во Львове "враг" только этого и добивается. В остальном все пункты стандартные: обеспечить подачу воды, увеличить запасы медикаментов, крови, подготовить дополнительные стационары. Предусмотреть альтернативные источники подачи электроэнергии, связи и коммуникации. До населения уже доведено, что в случае начала военных действий в городе сработают сирены.Между тем украинские журналисты сообщают, что в ряде школ и детсадов уже раздали памятки для родителей по их действиям. В первую очередь теперь украинские школьники и детсадовцы должны иметь "тревожный рюкзачок", в котором должны находится: одеяло, свечи, батарейки, сухпайки, вода, фонарик и индивидуальная аптечка. В некоторых школах уже подумывают о тренировках детей на случай чрезвычайной ситуации.Гражданам рекомендуется иметь под рукой свой тревожный чемодан и план действий на случай тревоги. План необходимо разработать заранее, исходя из места нахождения, т.е. что брать у куда бежать, чтобы не создавать паники.источник