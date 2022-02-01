Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Во Львове приняли план действий на случай полноценного В«российского вторженияВ»

root Сегодня, 19:000Новости
Во Львове приняли план действий на случай полноценного В«российского вторженияВ»

Пока в Киеве продолжают утверждать, что не видят подготовки России к "вторжению", во Львове уже приняли план действий на случай российского наступления. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.
Во львовской мэрии прошло внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на которой обсудили и приняли план действий города на случай полноценного военного вторжения России на Украину. В самом Львове не верят, что российские войска дойдут до западных областей, но на всякий случай решили приготовится.

Принятый план в основном касается организации бесперебойной жизнедеятельности города и обнародованы только те пункты, которые не секретные. Секретную часть плана, а она имеется, обсудили за закрытыми дверями и то же приняли, но не обнародовали.

В общем, план начинается с самого главного пункта: "не паниковать", поскольку, как утверждают во Львове "враг" только этого и добивается. В остальном все пункты стандартные: обеспечить подачу воды, увеличить запасы медикаментов, крови, подготовить дополнительные стационары. Предусмотреть альтернативные источники подачи электроэнергии, связи и коммуникации. До населения уже доведено, что в случае начала военных действий в городе сработают сирены.

Между тем украинские журналисты сообщают, что в ряде школ и детсадов уже раздали памятки для родителей по их действиям. В первую очередь теперь украинские школьники и детсадовцы должны иметь "тревожный рюкзачок", в котором должны находится: одеяло, свечи, батарейки, сухпайки, вода, фонарик и индивидуальная аптечка. В некоторых школах уже подумывают о тренировках детей на случай чрезвычайной ситуации.

Гражданам рекомендуется иметь под рукой свой тревожный чемодан и план действий на случай тревоги. План необходимо разработать заранее, исходя из места нахождения, т.е. что брать у куда бежать, чтобы не создавать паники.
источник

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: