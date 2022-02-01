В Латвии заявили о переброске в страну десятков американских боевых вертолетов



«В ближайшие месяцы Латвия примет дополнительное количество солдат и военной техники союзников для проведения ранее запланированных учений Saber Strike, Crystal Arrow и других», – заявил министр обороны страны Артис Пабрикс.



В скором времени в Латвию прибудут свыше 20 американских боевых вертолетов Apache («Апач»), сотни солдат и единиц боевой техники для проведения учений, сообщили в минобороны страны.Также до 16 февраля в страну должны прибыть подразделения из 100 солдат ВС Италии, передает ТАСС со ссылкой на агентство ЛЕТА.Учения Saber Strike 22 начнутся 18 февраля, они пройдут до 23 марта, руководить ими будет командование ВС США в Европе.К этому времени туда должны прибыть около 400 военных США и 100 единиц техники, 22 боевых вертолета AH-64 Apache. Из Литвы в республику должны прибыть примерно 800 военнослужащих США и до 250 единиц военной техники.Напомним, глава американского государства Джо Байден одобрил переброску дополнительных американских военных в Восточную Европу. Пентагон подтвердил, что около 2 тыс. военных Соединенных Штатов планируется перебросить в Европу в качестве подкрепления. Первые американские военные, направленные для усиления стран НАТО в Восточной Европе, прибыли 5 февраля в Польшу.Алексей Дегтяре