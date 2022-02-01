Главная традиция праздника Сретения Господня. Все православные должны в храме освятить свечи.



«Обычай освящать свечи на Сретение Господне существует с древних времен, и в это освящение стало уже традицией. Сретенские свечи хранятся бережно весь год и возжигаются во время домашней молитвы в особых случаях — например, во время молитвы за больных, в моменты душевных тревог и волнений. Также есть обычай возжигать эти свечи Великим постом за богослужением: на каноне Андрея Критского, страстных Евангелиях и т. д.», — рассказал протоиерей В. Чесноков.





«Сретенская свеча напоминает нам о зажженном в каждом из нас огоньке Благодати Божией, который надо сохранить в себе на всем нашем земном пути. По мере того, как мы сберегаем и защищаем эту искорку веры в наших сердцах, мы противостоим силам зла, которые постоянно нас окружают и пытаются удалить нас от еще одного Светоча — света Вечной жизни, осеняющего этот путь», — рассказал отец Владимир



В праздник Сретения Господня в православных храмах состоится чин освящения свечей. Об этом рассказал Благочинный первого Луганского округа, настоятель храма святого апостола Андрея Первозванного, протоиерей Владимир Чесноков.Как отметил отец Владимир, свечи будут освящаться перед началом Божественной Литургии, после чтения часов. По обычаю, с зажженными свечами в праздник Сретения стоят до окончания чтения Евангелия.Как подчеркнул настоятель храма, Церковь предостерегает своих прихожан придавать освященным свечам какое-либо магическое или чудодейственное значение.Культура - Сегодня, 20:21 31