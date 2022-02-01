Завтра в Луганске 6 градусов тепла, без осадков



«С 21:00 14 февраля до 21:00 15 февраля на территории региона ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами слабый туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.



Температура воздуха на Луганщине 15 февраля будет колебаться от 11 градусов мороза ночью до 6 градусов тепла днем. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 9-11 градусов, днем — 3-5 градусов тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 8-10 градусов ниже нуля ночью и 3-5 градусов выше нуля днем.Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.По предварительному прогнозу, в ближайшие дни ожидается сухая погода с морозными ночами и оттепелью днем.Погода в Луганске - Сегодня, 20:45 58