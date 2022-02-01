В Италии рассказали, как Украине можно выйти из сложившейся ситуации с Россией

Власти Украины могли бы обсудить вопрос об избрании страной нейтралитета, позволив выйти из сложившегося кризиса с РФ, считает председатель аналитического центра Vision & Global Trends, итальянский политолог Тиберио Грациани. Об этом сообщает «Лента.ру».Как заявляет эксперт, в настоящий момент маловероятно, что Киев откажется от членства НАТО и попыток вступления в организацию. Для подобного решения пришлось бы вносить поправки в конституцию Украины, обратил внимание Грациани.Еще, по словам политолога, в «шатком украинском политическом равновесии» значительный вес приобрели представители прозападных, а также националистических взглядов.Среди оптимальных способов по деэскалации кризиса с РФ мог бы стать старт внутри Украины дискуссий о вероятном избрании страной нейтралитета, допустил Грациани. В частности, украинской стороне нужно было бы начать дипломатические контакты и перестать утверждать о готовящейся «агрессии» со стороны Москвы.«Если Киев инициирует такую дискуссию, НАТО и США должны реалистично подойти к этом вопросу и направить свои усилия на процесс разрядки вместе с Москвой», — добавил Грациани.Выполнив соответствующие условия, Киев бы выбрался из «сложившегося тупика» в отношениях с Россией, Соединенными Штатами и альянсом, заключил политолог из Италии.Ранее в Италии усомнились в том, что Россия собирается вторгаться на Украину.