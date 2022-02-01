В Москве заочно арестовали основателя украинской неонацистской группировки

Басманный суд Москвы заочно арестовал основателя украинской неонацистской группировки МКУ Егора Краснова по обвинению в убийстве двух и более лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Краснову, обвиняемому по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента его задержания или выдачи в РФ», — заявили в суде.Как сообщали СМИ, Краснов находится в СИЗО украинского города Днепра из-за обвинений со стороны местных правоохранительных органов. Некоторые издания считают его причастным ко взрыву автобуса в Воронеже 12 августа 2021 года.В июле прошлого года ФСБ сообщила, что раскрыла в Белгороде ячейку сторонников украинской неонацистской организации МКУ, планировавших вооруженные нападения. Семь сторонников МКУ занимались пропагандой неонацизма и массовых убийств, провоцировали межнациональные конфликты и совершение насильственных преступлений.Позднее в Брянске, Комсомольске-на-Амуре и в Перми были разгромлены две группировки сторонников Тесака, погибшего в тюрьме скинхеда Максима Марцинкевича. Были схвачены участники праворадикальной группировки «Национально-возрожденческая стезя русского патриотизма» и организации неонацистов «Молодежная организация Русь». Члены этих группировок хотели изгнать из России кавказцев и мигрантов из Средней Азии, построив «белое нацистское государство». Согласно заявлению ФСБ, задержанные также готовились к нападениям на полицейских, «лиц неславянской внешности» и ЛГБТ-активистов.