Захарова: Bloomberg должен В«покаятьсяВ» за неверный прогноз по Украине



«Мы все помним, что американское агентство Bloomberg опубликовало сообщение о том, что 15 февраля "Россия нападет на Украину". Не хочет это средство массовой дезинформации (СМД) уточнить прогноз?» — приводит слова Захаровой издание «Свободная пресса».



Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила над агентством Bloomberg, которое сообщило о готовящемся «нападении» РФ на Украину.Дипломат в своем Telegram-канале с иронией отметила, что авторитетному агентству стоит уточнить озвученный прогноз. Ранее Bloomberg заявлял, что «нападение» якобы состоится 15 февраля.Дипломат с юмором уточнила, что осталось всего пару часов для покаяния перед тем, как Bloomberg превратится в тыкву. При этом те, кто его использовал для пропаганды, превратятся в крыс.Анастасия Броцкая