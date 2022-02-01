Главком ВСУ перечислил современные вооружения, необходимые украинской армии

Вооруженные Силы Украины нуждаются во многих современных видах вооружений, основные требования к разработчикам оружия озвучил главком ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный.Генерал записал видеообращение к коллективу Центрального научно-исследовательского института ВСУ, в котором перечислил вооружения, которые хотела бы получить украинская армия уже в ближайшее время. К ним относятся системы противоракетной и противовоздушной обороны, ракетные системы большой дальности и системы радиоэлектронной борьбы.По словам Залужного, в украинской армии отсутствуют противоракетные системы, способные бороться с гиперзвуковыми ракетами противника. Также ВСУ хотели бы получить на вооружение противовоздушные комплексы, способные бороться с беспилотниками. ВСУ необходима новая система ПВО, способная нейтрализовать воздушные угрозы.Второй большой проблемой ВСУ является отсутствие ракетных комплексов наземного базирования, в том числе большой дальности. Также отсутствуют ракетные системы воздушного базирования и их носители.Еще одним приоритетным направлением Залужный назвал создание современных средств радиоэлектронной разведки и РЭБ, а также автоматизированных систем управления. Кроме того, ВСУ требуются научные решения с целью борьбы в киберпространстве.Всё это необходимо украинской армии "еще вчера" и обеспечить ВСУ новыми разработками могут только украинские ученые, на помощь Запада в таких вопросах надеяться бесполезно. На сегодняшний день США и союзники завалили Украину оружием, приставляющим собой устаревшие системы. Поставкам может радоваться только недалекий человек, ничего не понимающий в военной специфике и считающий поступающее оружие тоннами.источник