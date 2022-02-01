Украина суетится, потому что американцы хотят начать войну на ее территории

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба запросил встречу с Россией и всеми государствами-участниками Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности. Венское соглашение от 2011 года подписали 58 стран, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Украина рассчитывает провести встречу в течение ближайших 48 часов.«Сначала министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от России в соответствии с Венским документом предоставить информацию о расположении российских войск, их вооружении, оснащении и цели проводимых учений. В случае отсутствия информации Кулеба предупредил о требовании собрать все страны-члены Венского документа в течение 48 часов.Даже если встреча состоится, Киеву она ничего не даст. Украина суетится, потому что американцы хотят без нее ее женить и начать войну на территории этой страны, не спросив ее желания. Украина ничего сделать не может, но пытается каким-то образом избежать малоперспективной судьбы.О нападении на Украину 16 февраля заявил президент США Джо Байден, значит, вторгнуться туда могут только сами Штаты. Но они вроде бы тоже не собирались. Очевидно, что, называя точные даты вторжения, США пытаются организовать провокацию. Если захотят, они, конечно, ее организуют.Признание республик Донбасса Россией никакого отношения к Украине не имеет. Это исключительно российская проблема. Россия признала независимость Абхазии и Осетии, а США не поддержали, их это никак не чешет. США признают Косово, а Россия – нет. Разве это как-то отражается на единстве России? Наша страна и так покровительствует республикам Донбасса, защищает их и оказывает необходимую гуманитарную помощь».Ростислав Ищенко