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В Крыму назвали девиз восьмой годовщины воссоединения с Россией

root Сегодня, 10:3044Новости
В Крыму назвали девиз восьмой годовщины воссоединения с Россией

Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией пройдет под девизом «Крымская весна – вместе навсегда», сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
«Девиз восьмой годовщины крымского референдума и воссоединения Крыма с Россией – «Крымская весна – вместе навсегда», – цитирует РИА «Новости» Крючкова.
По его словам, девиз появится на официальном логотипе, который специально подготовили к этой дате. Он представляет собой контур карты Крыма, окрашенный в цвета государственного флага России.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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