В Крыму назвали девиз восьмой годовщины воссоединения с Россией

Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией пройдет под девизом «Крымская весна – вместе навсегда», сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.«Девиз восьмой годовщины крымского референдума и воссоединения Крыма с Россией – «Крымская весна – вместе навсегда», – цитирует РИА «Новости» Крючкова.По его словам, девиз появится на официальном логотипе, который специально подготовили к этой дате. Он представляет собой контур карты Крыма, окрашенный в цвета государственного флага России.Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.