Мнение: Украину уже почти сдали

Глава Белого дома Джо Байден склоняется к тому, чтобы сдать Украину. Такое мнение высказал украинский политолог Вадим Карасёв в комментарии «Комсомольской правде в Украине».«Практически они уже и так сдали ее, только хотят, чтобы сам Киев признал это. Чтобы мы сами приняли мораторий на вступление Украины в ЕС и НАТО», — заявил эксперт.По его словам, недаром посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заговорил о том, что Киев, если это будет необходимо, может отказаться от курса в НАТО.«Поэтому США пугают войной не столько мир, сколько нас. Байден уже заявил, что он ни при каких условиях не отправит американские войска в Украину. «Джевелины» и «Стингеры» — это хорошо, но этого мало. Так что Киеву не стоит сбрасывать вероятность второго «Мюнхенского сговора»», — отметил КарасёвПодобного мнения придерживается и политический эксперт Тарас Загородний:«Действительно, администрация Джо Байдена негласно склоняет Украину выполнять Минские соглашения по российскому сценарию так же, как в 1938 году ведущие европейские страны склоняли Чехию отдать Судетскую область.Этого Байден добивался еще при президенте Обаме, когда сам был вице-президентом. И когда он приезжал в Киев и выступал в парламенте, он напрямую призывал к федерализации Украины. Это то, чего хочет Россия с особым статусом Донбасса.Поэтому администрация Байдена и «качает» обстановку с агрессией, чтобы склонить Украину к уступкам. Недаром, как только Ермак заявил, что советники «нормандской четверки» в Берлине ни о чем не договорились, в США вбросили очередную «страшилку» - нападение будет 16 февраля. Взамен этого они решают вопрос с Россией, не допуская ее союза с Китаем».Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра «Украинский институт будущего» Илья Куса спрогнозировал два сценария будущего Украины:«США нагнетают обстановку с агрессией, чтобы принудить Киев к компромиссу по минским соглашениям. Для этого им нужно убедить всех, в том числе и Европейский союз, и саму Украину, что ситуация очень серьезная. Что Европа стоит на грани новой войны, а значит, нужно активизировать дипломатические усилия по «Минску». И давить по этому поводу на Киев.В результате возможно ожидать несколько сценариев развития ситуации. США и Россия договорятся за нашей спиной без учета интересов Украины. Но тогда эти договоренности будут крайне нестабильными и возникнет проблема их имплементации. Или другой вариант: в договоренностях США и России будет учтена какая-то часть интересов Украины, чтобы дать возможность Владимиру Зеленскому «сохранить лицо»».источник