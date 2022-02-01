«Назначение, постановка на учет и восстановление пенсий, установленных с учетом положений настоящего постановления, осуществляется в соответствии с действующим законодательством при наличии стажа работы на территории ЛНР продолжительностью не менее 36 месяцев», — рассказали в Пенсионном фонде.