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В Луганске изменили порядок выплаты пенсий пенсионерам — врачам, учителям и соцработникам

bot Сегодня, 15:0064Новости
В Луганске изменили порядок выплаты пенсий пенсионерам — врачам, учителям и соцработникам
В Луганске принято постановление «О мерах социальной поддержки работников учреждений образования, здравоохранения и социального обеспечения ЛНР». Об этом сообщили в Пенсионном фонде (ПФ).
Там рассказали, что во исполнение принятого постановления до принятия закона ЛНР, регулирующего вопросы пенсионного обеспечения работников образования, здравоохранения и социального обеспечения, назначение, постановка на учет, восстановление и выплата пенсии за выслугу лет будет осуществляться независимо от факта продолжения работы, дающей право на назначение такого вида пенсии.


«Назначение, постановка на учет и восстановление пенсий, установленных с учетом положений настоящего постановления, осуществляется в соответствии с действующим законодательством при наличии стажа работы на территории ЛНР продолжительностью не менее 36 месяцев», — рассказали в Пенсионном фонде.

Вышеуказанные нормы не распространяются на работников аптек, аптечных киосков, аптечных магазинов, контрольно-аналитических лабораторий. Экономика - Сегодня, 13:19 302

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