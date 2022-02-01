В Луганске появится новая православная Святыня



«Теперь еженедельно в нашем храме по пятницам в 9.00 утра будет на постоянной основе совершаться молебен перед старинной писанной иконой святого великомученика Пантелеимона, которому молятся об исцелении всех недугов душевных и телесных! Икона сия была принесена в дар храму и всем молящимся благочестивыми людьми, которые взяли ее на сохранение из разрушенного храма 19 века, бережно хранили ее у себя и передавали по наследству. Наконец было принято решение передать ее нашему храму, когда люди особенно страдают от эпидемии. Икона была отреставрирована и помещена под стекло», — рассказал настоятель храма святого апостола Андрея Первозванного, протоиерей В.Чесноков.



В Луганске в день праздника Сретения Господня появится новая православная Святыня — старинная икона святого великомученника Пантелеимона, покровителя больных и врачей. Об этом сообщил Благочинный первого Луганского округа, настоятель храма святого апостола Андрея Первозванного, протоиерей Владимир Чесноков.Как рассказал отец Владимир, завтра 15 февраля, в святой праздник Сретенея Господня после окончания Божественной литургии (около 9.30 утра) совершится торжественный вынос старинной иконы святого великомученника Пантелеимона, взятой из разрушенного храма и сохранившейся до сегодняшних дней.Как отметил настоятель храма, к святому великомученику Пантелеимону обращаются с просьбами об исцелении всех недугов, и душевных, и телесных.«Приглашаем всех вас молитвенно разделить с нами радость праздничного богослужения и поклониться образу св. великомученика Пантелеимона!», — призвал верующих отец Владимир.храм Донской иконы Божией Матери в Станице Раздорской Ростовской области, из которого была взята на сохранение икона. Взорван богоборческой властью в 1962 году.Культура - 14 февраля 2022 2459