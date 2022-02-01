Какая погода будет на Луганщине до конца рабочей недели
Луганский областной центр по гидрометеорологии сообщил, какой будет погода на Луганщине до конца рабочей недели.
Прогноз погоды по Луганской области на 16 — 18 февраля
16.02 — переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью -6..-11 градусов, днем ??+2..+7 градусов.
17.02 — переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью +2..-3 градуса, днем ??1.. +6 градусов.
18.02 — облачно. Дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем ??0.+5 градусов.
Погода в Луганске - Сегодня, 14:13 77
Прогноз погоды по Луганской области на 16 — 18 февраля
16.02 — переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью -6..-11 градусов, днем ??+2..+7 градусов.
17.02 — переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью +2..-3 градуса, днем ??1.. +6 градусов.
18.02 — облачно. Дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем ??0.+5 градусов.
Погода в Луганске - Сегодня, 14:13 77
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