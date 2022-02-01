Какая погода будет на Луганщине до конца рабочей недели



Прогноз погоды по Луганской области на 16 — 18 февраля

16.02 — переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью -6..-11 градусов, днем ??+2..+7 градусов.

17.02 — переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью +2..-3 градуса, днем ??1.. +6 градусов.

18.02 — облачно. Дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем ??0.+5 градусов.

Погода в Луганске - Сегодня, 14:13 77 Луганский областной центр по гидрометеорологии сообщил, какой будет погода на Луганщине до конца рабочей недели.16.02 — переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью -6..-11 градусов, днем ??+2..+7 градусов.17.02 — переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью +2..-3 градуса, днем ??1.. +6 градусов.18.02 — облачно. Дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем ??0.+5 градусов.Погода в Луганске - Сегодня, 14:13 77

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