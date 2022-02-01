Луганчане смогут получать допвыплаты на продукты в отделениях «Почты ЛНР»
Пострадавшие вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) смогут получать допвыплаты в отделениях государственного унитарного предприятия «Почта ЛНР». Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной политики.
«Постановлением от 8 февраля 2022 года № 86/22 были внесены изменения в Порядок предоставления ежемесячной денежной компенсации на приобретение продуктов питания лицам, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы, с целью осуществления выплат через отделения почтовой связи госпредприятия «Почта ЛНР», — говорится в сообщении.
Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Также выплаты проводятся в отделениях Госбанка.
Как ранее информировал журналисты, в Луганске принято постановление, которым утвердили порядок предоставления ежемесячной денежной компенсации на приобретение продуктов питания лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы. В Министерстве труда и социальной политики сообщили перечень документов, необходимых для назначения компенсации.
В ведомстве информировали, что около четырех тыс. человек, пострадавших из-за аварии на ЧАЭС, с января 2022 года будут получать ежемесячную денежную компенсацию на приобретение продуктов питания.
Экономика - Сегодня, 15:30 1
«Постановлением от 8 февраля 2022 года № 86/22 были внесены изменения в Порядок предоставления ежемесячной денежной компенсации на приобретение продуктов питания лицам, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы, с целью осуществления выплат через отделения почтовой связи госпредприятия «Почта ЛНР», — говорится в сообщении.
Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Также выплаты проводятся в отделениях Госбанка.
Как ранее информировал журналисты, в Луганске принято постановление, которым утвердили порядок предоставления ежемесячной денежной компенсации на приобретение продуктов питания лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы. В Министерстве труда и социальной политики сообщили перечень документов, необходимых для назначения компенсации.
В ведомстве информировали, что около четырех тыс. человек, пострадавших из-за аварии на ЧАЭС, с января 2022 года будут получать ежемесячную денежную компенсацию на приобретение продуктов питания.
Экономика - Сегодня, 15:30 1
Метки: {keywords}