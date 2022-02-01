Мастер-класс дипломатии: Лавров ответил на вопрос молча, но все всё поняли!

Только что в Москве завершилась пресс-конференция Сергея Лаврова и гостя из Европы - председателя ОБСЕ поляка Збигнева Рау.На этом разговоре с прессой Сергей Лавров, возможно, впервые (во всяком случае, на мой памяти) ответил на один из вопросов... не сказав ни слова, но все всё поняли (смотреть с 50:15). Экстра-класс дипломатической работы! В учебники!Да и вся пресс-конференция была очень интересная и "жесткая" с точки зрения высказывания наших позиций и требований к Западу.Рекомендую посмотреть.Сергей Филато