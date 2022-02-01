В центре Луганска предотвратили теракт. Бомбу обнаружили простые жители
Сотрудники МГБ предотвратили теракт в Луганске на месте, где сегодня прошел митинг-реквием, посвященный Дню памяти участников боевых действий, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«15 февраля текущего года в 6:30 в дежурную часть МГБ поступило сообщение от жителя города Луганска об обнаружении в сквере Дружбы Народов в мусорной урне предмета, имеющего внешнее сходство с самодельным взрывным устройством», — говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что в ходе проведения обследования местности «сотрудниками МГБ в мусорной урне возле памятника воинам-интернационалистам было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство, состоящее из мобильного телефона, электродетонатора, двух тротиловых шашек общим весом 400 граммов и поражающих элементов». В качестве поражающих элементов были использованы куски металлической арматуры длиной от 5 до 20 см.
«15 февраля текущего года в 6:30 в дежурную часть МГБ поступило сообщение от жителя города Луганска об обнаружении в сквере Дружбы Народов в мусорной урне предмета, имеющего внешнее сходство с самодельным взрывным устройством», — говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что в ходе проведения обследования местности «сотрудниками МГБ в мусорной урне возле памятника воинам-интернационалистам было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство, состоящее из мобильного телефона, электродетонатора, двух тротиловых шашек общим весом 400 граммов и поражающих элементов». В качестве поражающих элементов были использованы куски металлической арматуры длиной от 5 до 20 см.
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«МГБ имеет основания полагать, что подрыв самодельного взрывного устройства должен был быть произведен при проведении митинга, посвященного Дню памяти участников боевых действий, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, который был запланирован на 10.00 15 февраля», — отметили в МГБ.
«МГБ имеет основания полагать, что подрыв самодельного взрывного устройства должен был быть произведен при проведении митинга, посвященного Дню памяти участников боевых действий, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, который был запланирован на 10.00 15 февраля», — отметили в МГБ.
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