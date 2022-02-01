В Украине могут прекратить выплату пенсий и зарплат бюджетникам. Денег в бюджете не хватает



«Мы предлагаем существенно снизить налогообложение доходов. Налог на доходы физических лиц — вполовину. Например, сейчас 19,5% (18% плюс 1,5% военный сбор), а будет 10%", — пояснил Гетманцев.





«У нас с ними сейчас дискуссия достаточно глубокая. Министр финансов Сергей Марченко имеет на это право, и я его понимаю. Пожалуй, будь я на его месте, у меня бы тоже была такая позиция», — заметил Гетьманцев.

