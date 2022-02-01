В Украине могут прекратить выплату пенсий и зарплат бюджетникам. Денег в бюджете не хватает
В Украине могут прекратить выплату пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы из-за сокращения налоговых поступлений. Депутаты намерены снизить налоги, начисляемые на зарплату граждан, почти вдвое. В Министерстве финансов есть опасения, что такой шаг приведет к резкому сокращению налоговых поступлений, а следовательно, к прекращению или длительной задержке выплат зарплат бюджетникам и пенсий пожилым людям.
Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев поделился, какие именно новации предлагают депутаты воплотить в рамках налоговой реформы.
В парламенте намерены снизить налоговое давление на зарплату граждан. В то же время власти рассчитывают, что благодаря уменьшению налогов, их начнут платить все. И вот именно на этот счет у правительства есть большие сомнения.
«Мы предлагаем существенно снизить налогообложение доходов. Налог на доходы физических лиц — вполовину. Например, сейчас 19,5% (18% плюс 1,5% военный сбор), а будет 10%", — пояснил Гетманцев.
Это один из возможных сценариев уменьшения налогового давления. Есть еще и второй — объединение трех налогов в один и снижение суммы процентов налогообложения:
при существующей системе налогообложения, если суммировать три налоговых вычета из зарплаты, то получится 41,5% от заработанного (18% НДФЛ + 1,5% военный сбор + 22% ЕСВ);
предлагается сократить эту сумму до 25% вместо 41,5%.
Таким образом, оба варианта предполагают двойное или почти двойное сокращение налоговых поступлений от каждого работника. При этом нардепы рассчитывают, что уменьшение налогового давления будет положительно воспринято всеми работодателями, и все начнут работать только по «белым» схемам. Благодаря этому удастся компенсировать сокращение налоговых поступлений, которое может произойти из-за снижения процента налогообложения.
Однако в Минфине относятся к такой идее критически. Там считают, что тотальная легализация всех теневиков все равно не состоится. А в то же время, бюджет понесет непоправимые потери. Поэтому могут возникнуть большие проблемы с выплатой зарплат и пенсий.
«У нас с ними сейчас дискуссия достаточно глубокая. Министр финансов Сергей Марченко имеет на это право, и я его понимаю. Пожалуй, будь я на его месте, у меня бы тоже была такая позиция», — заметил Гетьманцев.
Впрочем, неизвестно, найдется ли в парламенте достаточное количество голосов, чтобы воплотить какой-либо из этих сценариев. Возможно, при других обстоятельствах стоило бы попробовать, однако не теперь, когда в Украине и так неспокойно. Новости Украины - Сегодня, 16:16 198
Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев поделился, какие именно новации предлагают депутаты воплотить в рамках налоговой реформы.
В парламенте намерены снизить налоговое давление на зарплату граждан. В то же время власти рассчитывают, что благодаря уменьшению налогов, их начнут платить все. И вот именно на этот счет у правительства есть большие сомнения.
«Мы предлагаем существенно снизить налогообложение доходов. Налог на доходы физических лиц — вполовину. Например, сейчас 19,5% (18% плюс 1,5% военный сбор), а будет 10%", — пояснил Гетманцев.
Это один из возможных сценариев уменьшения налогового давления. Есть еще и второй — объединение трех налогов в один и снижение суммы процентов налогообложения:
при существующей системе налогообложения, если суммировать три налоговых вычета из зарплаты, то получится 41,5% от заработанного (18% НДФЛ + 1,5% военный сбор + 22% ЕСВ);
предлагается сократить эту сумму до 25% вместо 41,5%.
Таким образом, оба варианта предполагают двойное или почти двойное сокращение налоговых поступлений от каждого работника. При этом нардепы рассчитывают, что уменьшение налогового давления будет положительно воспринято всеми работодателями, и все начнут работать только по «белым» схемам. Благодаря этому удастся компенсировать сокращение налоговых поступлений, которое может произойти из-за снижения процента налогообложения.
Однако в Минфине относятся к такой идее критически. Там считают, что тотальная легализация всех теневиков все равно не состоится. А в то же время, бюджет понесет непоправимые потери. Поэтому могут возникнуть большие проблемы с выплатой зарплат и пенсий.
«У нас с ними сейчас дискуссия достаточно глубокая. Министр финансов Сергей Марченко имеет на это право, и я его понимаю. Пожалуй, будь я на его месте, у меня бы тоже была такая позиция», — заметил Гетьманцев.
Впрочем, неизвестно, найдется ли в парламенте достаточное количество голосов, чтобы воплотить какой-либо из этих сценариев. Возможно, при других обстоятельствах стоило бы попробовать, однако не теперь, когда в Украине и так неспокойно. Новости Украины - Сегодня, 16:16 198
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