Цена доллара в Украине подскочила до рекордной отметки. Что будет дальше?



Курс евро также растет. За последние сутки европейская валюта выросла на 35 копеек — до 32,32 грн/евро.

Валюта дорожает в первую очередь из-за опасений на фоне заявлений о возможной широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины.



Заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма заявил, что доллар не должен превысить отметку в 30 гривен, и резервов Национального банка хватит для того, чтобы унять панику граждан.

Шурма предположил, что стоимость доллара вернется к отметке 27-27,5 грн за доллар через 2-3 месяца.

По его словам, украинцам не следует вестись на спекулятивный курс и не бежать в банки и обменники.

Также 15 февраля пройдет аукцион Минфина, на котором будут размещены государственные ОВГЗ. Спрос на ценные бумаги будет низким. Инвесторы, которые еще месяц назад охотно вкладывали деньги в украинские ценные бумаги, теперь торопятся сбыть наши ОВГЗ, обменяв их на доллары. И это, конечно, оказывает на гривну давление.

Только с начала нынешнего года нерезиденты сократили свои вклады в украинские ОВГЗ на 13,51 млрд гривен или фактически на полмиллиарда долларов.

Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 14:24 553 Курс доллара в Украине растет на фоне нестабильной внешнеполитической ситуации. По состоянию на 15 февраля, американская валюта подорожала на 50 копеек, по сравнению с предыдущим банковским днем — до 28,53 грн/доллар.Курс евро также растет. За последние сутки европейская валюта выросла на 35 копеек — до 32,32 грн/евро.Валюта дорожает в первую очередь из-за опасений на фоне заявлений о возможной широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины.Заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма заявил, что доллар не должен превысить отметку в 30 гривен, и резервов Национального банка хватит для того, чтобы унять панику граждан.Шурма предположил, что стоимость доллара вернется к отметке 27-27,5 грн за доллар через 2-3 месяца.По его словам, украинцам не следует вестись на спекулятивный курс и не бежать в банки и обменники.Также 15 февраля пройдет аукцион Минфина, на котором будут размещены государственные ОВГЗ. Спрос на ценные бумаги будет низким. Инвесторы, которые еще месяц назад охотно вкладывали деньги в украинские ценные бумаги, теперь торопятся сбыть наши ОВГЗ, обменяв их на доллары. И это, конечно, оказывает на гривну давление.Только с начала нынешнего года нерезиденты сократили свои вклады в украинские ОВГЗ на 13,51 млрд гривен или фактически на полмиллиарда долларов.Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 14:24 553

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