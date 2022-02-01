Путин прокомментировал обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР
Президент Путин в ходе встречи в Москве с канцлером ФРГ Олафом Шольцем прокомментировал призыв Госдумы признать ДНР и ЛНР: депутаты тонко чувствуют избирателей.
«Депутаты ориентируются на общественное мнение своих избирателей и они тонко его чувствуют. В нашей стране подавляющее число людей сочувствуют жителям Донбасса и поддерживает их», — сказал Путин.
«Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблем Донбасса, но сделать так прежде всего исходя из не до конца реализованных Минских соглашений», — добавил он.
Путин также высказал надежду на то, что западные партнеры «окажут влияние на киевские власти» в вопросе реализации Минских соглашений для разрешения проблем жителей Донецкой и Луганской областей.
Новости в Мире - Сегодня, 17:17 731
«Депутаты ориентируются на общественное мнение своих избирателей и они тонко его чувствуют. В нашей стране подавляющее число людей сочувствуют жителям Донбасса и поддерживает их», — сказал Путин.
«Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблем Донбасса, но сделать так прежде всего исходя из не до конца реализованных Минских соглашений», — добавил он.
Путин также высказал надежду на то, что западные партнеры «окажут влияние на киевские власти» в вопросе реализации Минских соглашений для разрешения проблем жителей Донецкой и Луганской областей.
Новости в Мире - Сегодня, 17:17 731
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