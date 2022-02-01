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Зеленский твердо пообещал скорое обсуждение проектов о статусе Донбасса, — заявил в Москве канцлер ФРГ

bot Сегодня, 19:0057Новости
Зеленский твердо пообещал скорое обсуждение проектов о статусе Донбасса, — заявил в Москве канцлер ФРГ

Президент Украины Владимир Зеленский твердо пообещал, что в рамках контактной группы скоро будут обсуждаться все законопроекты о статусе Донбасса и изменения конституции, заявил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Необходимы подвижки и прогресс, поэтому хорошо, что президент Зеленский вчера твердо пообещал, что в рамах трехсторонней контактной группы... очень скоро все предусмотренные законопроекты по статусу Восточной Украины, по изменению конституции по подготовке выборов (обсудят — ред.), это хорошая подвижка», — заявил Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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