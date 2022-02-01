

«Необходимы подвижки и прогресс, поэтому хорошо, что президент Зеленский вчера твердо пообещал, что в рамах трехсторонней контактной группы... очень скоро все предусмотренные законопроекты по статусу Восточной Украины, по изменению конституции по подготовке выборов (обсудят — ред.), это хорошая подвижка», — заявил Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.



Президент Украины Владимир Зеленский твердо пообещал, что в рамках контактной группы скоро будут обсуждаться все законопроекты о статусе Донбасса и изменения конституции, заявил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц.Новости в Мире - Сегодня, 17:00 243