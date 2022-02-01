Украинцы массово получают СМС — сообщения от ПриватБанка. В банке заявили, что паниковать не надо
Сегодня, 15 февраля украинцы начали массово получать СМС-сообщения о том, что ПриватБанк якобы временно прекращает работу банкоматов по техническим причинам.
Об этом люди начали сообщаеть в Фейсбуке.
По словам, спикера ПриватБанка Олега Серги, банк не имеет никакого отношения к данной рассылке.
«Вероятно, это является одним из элементов информационной войны и нагнетания истерии», — отметил он в комментарии «Главкому».
ПриватБанк обслуживает клиентов в штатном режиме. Причин для паники нет.
Новости Украины - Сегодня, 17:00 248
Об этом люди начали сообщаеть в Фейсбуке.
По словам, спикера ПриватБанка Олега Серги, банк не имеет никакого отношения к данной рассылке.
«Вероятно, это является одним из элементов информационной войны и нагнетания истерии», — отметил он в комментарии «Главкому».
ПриватБанк обслуживает клиентов в штатном режиме. Причин для паники нет.
Новости Украины - Сегодня, 17:00 248
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