В центре Луганска предотвратили теракт. ФОТО



«15 февраля текущего года в 6:30 в дежурную часть МГБ поступило сообщение от жителя города Луганска об обнаружении в сквере Дружбы Народов в мусорной урне предмета, имеющего внешнее сходство с самодельным взрывным устройством», — говорится в сообщении.



«15 февраля текущего года в 6:30 в дежурную часть МГБ поступило сообщение от жителя города Луганска об обнаружении в сквере Дружбы Народов в мусорной урне предмета, имеющего внешнее сходство с самодельным взрывным устройством», — говорится в сообщении.



«МГБ имеет основания полагать, что подрыв самодельного взрывного устройства должен был быть произведен при проведении митинга, посвященного Дню памяти участников боевых действий, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, который был запланирован на 10.00 15 февраля», — отметили в МГБ.

