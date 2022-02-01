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Захарова: 15 февраля войдёт в историю как день провала западной пропаганды войны

Sergey Сегодня, 19:3053Новости
Захарова: 15 февраля войдёт в историю как день провала западной пропаганды войны

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что 15 февраля войдёт в историю как день провала западной пропаганды войны.
«15 февраля 2022-го войдёт в историю как день провала западной пропаганды войны. Посрамлены и уничтожены без единого выстрела», — написала Захарова в Telegram-канале.

Ранее американское агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников сообщило, что Россия «может напасть на Украину» 15 февраля.
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