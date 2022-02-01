НМ ДНР: Киев задумал кровавую авантюру с необстреляной теробороной

«В воинских частях ВСУ — большое количество дезертиров и уклонистов. Также нам известно, что среди простых жителей Украины растет количество не желающих участвовать в агрессии против Донецкой и Луганской народных республик. Мы обращаемся ко всем украинским гражданам и военнослужащим ВСУ, которые не согласны с политикой нынешнего нацистского режима в Киеве, и призываем отказаться от участия в кровавой наступательной операции против свободного народа Донбасса», — говорится в обращении УНМ ДНР к гражданам Украины.

«Вы все видели этих бойцов, бегающих с деревянными автоматами», — сообщают в УНМ ДНР.

Военнослужащие Сил территориальной обороны и других силовых структур Украины сохранят свою честь и достоинство, если откажутся воевать на Донбассе. С таким призывом к украинцам обратилось Управление Народной милиции (УНМ) ДНР.Обращение официального Донецка к украинцам связано со сведениями военной разведки ДНР: Киев провел скрытую мобилизацию в «АТО-ООС» украинцев, завербованных в Силы территориальной обороны (СТО). Командование СТО запустило дезинформацию: на украинской территории близ границы с ДНР и ЛНР якобы пройдут учебные сборы для СТО. Под этой легендой в район поселков Новолуганское (около 24 км к северо-востоку от города Горловка в ДНР) и Светлодарское (23 км к югу от города Дебальцево в ДНР) должны прибыть выпускники краткосрочных курсов военной подготовки СТО. Примерное количество тероборонцев — две сухопутные роты полного состава, то есть на Донбасс могут прибыть более 200 человек. Кроме командиров, тероборонцы — вчерашние гражданские.Необстрелянную тероборону дислоцируют в зоне действия карательной 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени князя Константина Острожского. Это соединение сейчас занимает «серую зону» между ДНР и ЛНР. В бригаде в последние дни проходили интенсивные учения по слаживанию экипажей бронетехники с пехотой, эвакуации раненых авиацией с места условных боевых действий. Командный состав бригады настраивает подчиненных на войну с «российскими оккупантами».Танкисты и пехота 30-й карательной бригады ВСУ на учениях. Февраль 2022 года. Иллюстрация: FacebookКакие будут задачи у обманутых тероборонцев в месте дислокации опытных карателей, точно неизвестно. Также нет точной информации, из каких регионов Украины прибудут на Донбасс тероборонцы.Сегодня 15 февраля Верховная рада приняла в первом чтении проект закона, разрешающий использование вчерашних гражданских тероборонцев в активных боевых действиях. Данное решение расширяет функции СТО. Ранее СТО было разрешено задействовать только в прифронтовой зоне и в тылу. Личный состав СТО по всей Украине укомплектован на 70 процентов, доложил 13 февраля главком СТО Юрий Галушкин.Обучение строевой службе с деревянными макетами автоматов — часть работы штабов СТО с гражданским населением. Например, в киевском штабе СТО киевляне в январе изучали материальную часть 7,62 мм ручного пехотного пулемета системы Дегтярева образца 1927 года.источник