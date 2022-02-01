Сбой в Ощадбанке: банкоматы не работают. У ПриватБанка так же проблемы. Новая кибератака?





Вечером, около 17.00 новые проблемы возникли и у ПриватБанка. Интернет-банк «Приват24» испытывает проблемы с доступом — сайт банка выдает ошибку 504.

Это уже второй сбой в день, первый зафиксировали около двух часов дня 15 февраля, сообщает spekamedia.

Как ранее информировал журналисты, сегодня клиенты Приватбанка массово начали получать фейковые смс-сообщения, что банкоматы Приватбанка не будут работать по техническим причинам. Новости Украины - Сегодня, 18:19 325 15 февраля в работе Ощадбанка произошел масштабный сбой — по всей Украине не работают банкоматы, терминалы самообслуживания, наблюдаются проблемы с оплатой в POS-терминалах, а также в работе приложения «Ощад 24/7» и электронных сервисов банка.Вечером, около 17.00 новые проблемы возникли и у ПриватБанка. Интернет-банк «Приват24» испытывает проблемы с доступом — сайт банка выдает ошибку 504.Это уже второй сбой в день, первый зафиксировали около двух часов дня 15 февраля, сообщает spekamedia.Как ранее информировал журналисты, сегодня клиенты Приватбанка массово начали получать фейковые смс-сообщения, что банкоматы Приватбанка не будут работать по техническим причинам. Новости Украины - Сегодня, 18:19 325

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